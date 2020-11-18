دخلت شركة "أمازون" مجال الصيدلة من باب واسع بخدمة جديدة تسمى "صيدلية أمازون"، سوف تسمح للعملاء في الولايات المتحدة بطلب الأدوية الموصوفة للتوصيل إلى منازلهم.

وعملت "أمازون" بهدوء على تطوير عروض الصيدليات الخاصة بها لعدة سنوات بعد تكثيف المناقشات الداخلية في العام 2017 والاستحواذ على صيدلية PillPack في العام 2018.

تعد صيدلية "أمازون"، التي تم الإعلان عنها اليوم الثلاثاء، أكبر دفعة للشركة حتى الآن في سوق تقدر قيمتها بـ 300 مليار دولار، إذ من شأنها أن تشكل تهديداً لهيمنة الصيدليات التقليدية مثل CVS وWalgreens، بالإضافة إلى تجار التجزئة الكبار الآخرين الذين يقدمون خدمات الصيدليات، بما في ذلك Walmart.

وقد تراجعت أسهم الصيدليات بعد إطلاق "صيدلية أمازون"، حيث انخفضت أسهم CVS بنسبة 7.5% في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، فيما تراجع Walgreens Boots Alliance بأكثر من 8%. وانخفضت أسهم Rite Aid أكثر من 16%، أما GoodRx، التي تساعد المستهلكين في العثور على خصومات على الأدوية الموصوفة، فهبط سهمها بأكثر من 18%، مقابل ارتفاع في أسهم "أمازون" فوق 1%.

بالنسبة لـ "أمازون"، الإعلان جاء في الوقت المناسب، إذ بات الأميركيون أكثر ميلاً إلى الحصول على أدويتهم عبر البريد لتجنب التعرض المحتمل لفيروس كورونا. وقد يصبح هذا تحولاً دائماً.

ونقلت "سي إن بي سي" الأميركية عن تي جي باركر، نائب رئيس الصيدلة لدى "أمازون"، والذي شارك سابقاً في تأسيس PillPack، قوله: "أردنا أن نجعل من السهل على الأشخاص الحصول على أدويتهم.. فهم التكلفة وإيصال الأدوية إلى المنزل".



وأضاف جميل غني، نائب رئيس "أمازون برايم": "نعتقد أن هذه الميزة الجديدة ستضيف قيمة هائلة لأعضائنا.. إنها مهمة حيث يبحث الأشخاص على مزيد من الراحة والأمان في منازلهم".

تقوم الخدمة الجديدة لـ "أمازون" على تمكين العملاء الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً من الوصول إلى خدمة الصيدلية هذا الأسبوع في 45 ولاية أميركية، وتتوقع "أمازون" خدمة مزيد من المناطق مع مرور الوقت.

وتقبل "صيدلية أمازون" معظم أشكال التأمين، لكن يمكنها أيضاً تقديم خدمات توفير للأشخاص الذين ليس لديهم تأمين صحي، إذ بمقدور العملاء استخدام حسابات الإنفاق المرنة أو حسابات التوفير الصحية لشراء الوصفات الطبية.

وقبل أن يطلب العملاء الدواء لأول مرة، قد يطرح عليهم الموقع أسئلة مثل حالات الحمل لدى السيدات وتاريخ الميلاد والجنس، وهي معلومات مطلوبة بموجب القانون الأميركي وتساعد الصيادلة على تأكيد الوصفات الطبية.

وبإمكان الأطباء إرسال الوصفات الطبية مباشرة إلى "صيدلية أمازون"، كما يمكن للمرضى طلب التحويل من بائع تجزئة حالي، مثل CVS أو Walgreens. تقول "أمازون" إن لديها أدوات للتحقق من صحة الوصفة الطبية للحد من عمليات الاحتيال المحتملة.

تتعهد "أمازون" بعدم تقديم بعض الأدوية الخاضعة للرقابة، ويمكن للعملاء الذين لديهم استفسارات حول أدويتهم الوصول إلى الصيدلي أو فني الصيدلة في أي وقت من خلال الخدمة الذاتية عبر الإنترنت أو الهاتف. وستفحص "أمازون" أيضاً التفاعلات الدوائية التي يحتمل أن تسبب إشكالية للعملاء الذين يتناولون أدوية متعددة في وقت واحد.

ورداً على المخاوف بشأن الخصوصية، قال نائب رئيس الصيدلة لدى "أمازون" إن تخزين وجمع معلومات الصحية الخاصة بالعملاء يتوافق مع قواعد HIPAA الفيدرالية، ولن تشارك الشركة بيانات الصيدلية مع المعلنين أو المسوقين دون إذن.