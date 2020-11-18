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أكثر من 200 شركة صينية مهددة بالشطب من بورصة نيويورك

أميركا و الصين

أكثر من 200 شركة صينية مهددة بالشطب من بورصة نيويورك

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العربية.نت

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تعتزم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية إصدار تشريع يقضي بشطب الشركات الصينية المدرجة في البورصات الأميركية، غير الملتزمة بقواعد تدقيق الحسابات الأميركية.

وقالت صحيفة "وال ستريت" إن الهيئة تعمل على منذ أغسطس، على مشروع قانون يقضي بإجبار الشركات الصينية على التعامل مع مدققي حسابات تحت إشراف مجلس المراقبة المحاسبي للشركات.

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ويأتي ذلك في أعقاب قرار آخر أصدرته إدارة "ترمب" الأسبوع الماضي، بمنع المواطنين الأميركيين من الاستثمار في الشركات الصينية ذات الصلات بالجيش.

يشار إلى أن أكثر من 210 شركات صينية مدرجة في البورصات الأميركية برأسمال سوقي يبلغ 2.2 مليار دولار.

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