قال رئيس إدارة الأصول في المال كابيتال شريف الحداد، إن السوق الإماراتية ستكون الأكثر ارتفاعا بين أسواق المنطقة بعد ظهور لقاح كورونا، إذ إنها كانت الأكثر تأثرا من أزمة فيروس كوفيد – 19.

وأضاف في حديثه مع العربية، أن عودة الحياة إلى طبيعتها ستؤثر إيجابا على جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة، وسيكون هذا التعافي طويل المدى.

ويرى أن الإصلاحات في القانون والتأشيرات تشجع على السياحة واستقرار الوافدين في الدولة.

وأوضح أن التعافي في سوق دبي سيكون أقوى من سوق أبوظبي، مضيفا: "رأينا أسهما في أبوظبي ارتفعت لكن لم نر ارتفاعات مثلها في دبي".

وأشار إلى أن القطاع العقاري سيكون من أكثر القطاعات استفادة، لأن التعديلات في القوانين والإجراءات سيساعد في زيادة الوافدين والمتقاعدين في البلد، وهو ما ينشط كافة القطاعات.

وفيما يتعلق بالقطاع العقاري، قال إن "أرباح القطاع المصرفي بالربع الثالث، فاق توقعات كل المحللين والسبب أن هوامش الربح لم تتقلص بالقدر المتوقع".