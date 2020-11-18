تعتزم شركة التشخيص المتكاملة القابضة "IDH" قيد أسهمها في البورصة المصرية قيداً مزدوجا؛ لتمكين المستثمرين المصريين من التعامل على الورقة المالية في البورصة المحلية.

وقالت الرئيس التنفيذي للشركة، هند الشربيني في بيان مرسل لبورصة لندن تلقى موقع "العربية نت"، نسخة منه: "إننا متحمسون لقيد الأسهم العادية لشركة التشخيص المتكاملة في وطنها الأم البورصة المصرية والتي تعد أحد البوابات الرئيسية للاستثمار في سوق رأس المال والدين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وأضافت أن عملية القيد المزمع ستمكن المستثمرين المصريين المهتمين بالتعامل على أسهم الشركة في الاستثمار من خلال السوق المحلية.

وتابعت أن عملية القيد المزدوج ستوسع من هيكل الملكية وتنويع المستثمرين مع دخول مؤسسات وأفراد محليين، فضلا عن المستثمرين الدوليين في الأسواق الناشئة بهيكل ملكية الشركة، بما سيعمل على تحسين السيولة وحجم التعامل على الأسهم.

وأوضحت الشربيني أن الشركة تدرس تقديم ملف القيد للجهات التنظيمية بالسوق المصري، وعينت "رينيسانس كابيتال" كمستشار لعملية الطرح، بالإضافة إلى "كليفورد تشانس" و"وايت أند كايس" و"Ogier" كمستشارين قانونيين لعملية الطرح.