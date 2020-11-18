  • مباشر
اللغة

"IDH" تعتزم القيد المزدوج في البورصة المصرية

شركة التشخيص المتكاملة القابضة
شركة التشخيص المتكاملة القابضة "IDH"
البورصة المصرية

"IDH" تعتزم القيد المزدوج في البورصة المصرية

عينت "رينيسانس كابيتال" كمستشار لعملية الطرح

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تعتزم شركة التشخيص المتكاملة القابضة "IDH" قيد أسهمها في البورصة المصرية قيداً مزدوجا؛ لتمكين المستثمرين المصريين من التعامل على الورقة المالية في البورصة المحلية.

وقالت الرئيس التنفيذي للشركة، هند الشربيني في بيان مرسل لبورصة لندن تلقى موقع "العربية نت"، نسخة منه: "إننا متحمسون لقيد الأسهم العادية لشركة التشخيص المتكاملة في وطنها الأم البورصة المصرية والتي تعد أحد البوابات الرئيسية للاستثمار في سوق رأس المال والدين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

أرامكو تبيع سندات بـ 8 مليارات دولار على 5 شرائح طاقة أرامكو أرامكو تبيع سندات بـ 8 مليارات دولار على 5 شرائح

وأضافت أن عملية القيد المزمع ستمكن المستثمرين المصريين المهتمين بالتعامل على أسهم الشركة في الاستثمار من خلال السوق المحلية.

وتابعت أن عملية القيد المزدوج ستوسع من هيكل الملكية وتنويع المستثمرين مع دخول مؤسسات وأفراد محليين، فضلا عن المستثمرين الدوليين في الأسواق الناشئة بهيكل ملكية الشركة، بما سيعمل على تحسين السيولة وحجم التعامل على الأسهم.

وأوضحت الشربيني أن الشركة تدرس تقديم ملف القيد للجهات التنظيمية بالسوق المصري، وعينت "رينيسانس كابيتال" كمستشار لعملية الطرح، بالإضافة إلى "كليفورد تشانس" و"وايت أند كايس" و"Ogier" كمستشارين قانونيين لعملية الطرح.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

كل رعب كورونا حول العالم سببته كل رعب كورونا حول العالم سببته "ملعقة شاي".. أيعقل؟!
لبناني - أرمني أسس لبناني - أرمني أسس "مودرنا" التي طوّرت اللقاح الأميركي

الأكثر قراءة

أكثر عدوى بكثير.. مصيبة عن أكثر عدوى بكثير.. مصيبة عن "كورونا الجديد"
مدينة سورية احتلها الأتراك أعطت فيروز للبنان والعرب مدينة سورية احتلها الأتراك أعطت فيروز للبنان والعرب
نووي إيران.. ألمانيا وفرنسا تدعوان بايدن لمقاربة مشتركة نووي إيران.. ألمانيا وفرنسا تدعوان بايدن لمقاربة مشتركة
"اغتصبها 9 مرات".. حفيد مؤسس الإخوان يواجه إحدى ضحاياه
خطة محتالة..أمازون تكشف موظفين سرقوا آيفونات بمبلغ مرعب خطة محتالة..أمازون تكشف موظفين سرقوا آيفونات بمبلغ مرعب
السلطة الفلسطينية تعلن: عودة التنسيق الكامل مع إسرائيل السلطة الفلسطينية تعلن: عودة التنسيق الكامل مع إسرائيل

قبل أن تذهب

تويتر يعين أشهر القراصنة مديرا لأمن المعلومات
تويتر يعين أشهر القراصنة مديرا لأمن المعلومات

اكتشف المزيد