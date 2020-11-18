أثار توماس فيتزباتريك، أحد التنفيذيين في مجموعة Citibank، ضجة في أوساط متداولي العملات الرقمية، بعدما توقع أن يصل سعر "بيتكوين" بحلول نهاية عام 2021 إلى ذروته عند 318000 دولار.

وعلى الرغم من اعترافه بأن توقعه قد يبدو "غير مرجح"، إلا أن فيتزباتريك الذي يرأس وحدة CitiFXTechnicals product يجادل بأن "بيتكوين" العملة الرقمية الأبرز، تدور حول "ارتفاعات لا يمكن تصورها ستليها تصحيحات مؤلمة"، مؤكداً أن "بيتكوين" ستشهد تقلبات كبيرة في الأسعار قبل أن تستقر أخيراً عند السعر الخيالي الذي يشير إليه.

يذكر أن "بيتكوين" تواصل تسجيل مستويات قياسية حيث تخطت حاجز 17 ألف دولار يوم أمس الثلاثاء، وهو أعلى مستوى للعملة الرقمية منذ ديسمبر 2017.

وكتب فيتزباتريك في تقرير بعنوان: Bitcoin: 21st Century Gold، تفسيراً للطفرة المتوقعة في سعر عملة "بيتكوين"، قائلاً إن المسار الحالي لـ "الذهب الرقمي" وهو الاسم الذي أطلقه على "بيتكوين" يبدو مشابهاً لمسار المعدن الأصفر في السبعينيات.

فقبل التغييرات الهيكلية التي طرأت على تجارة الذهب في أوائل تلك الحقبة أمضى الذهب 50 عاماً من التداول في نطاق يتراوح بين 20 و35 دولاراً فقط، لكن بعد إجراء تلك التغييرات، شهد الذهب ارتفاعات كبيرة وقد لامس أعلى مستوى له على الإطلاق في أغسطس الماضي قبل أن تستقر الأونصة عند أقل بقليل من 1900 دولار.

ويجادل فيتزباتريك بأن عملة "بيتكوين"، التي ظهرت في أعقاب "الأزمة المالية الكبرى" بين عامي 2008-2009، لا بد أن يكون لها نفس المسار.

ومع استمرار نزيف الاقتصادات في جميع أنحاء العالم بسبب جائحة Covid-19، ستواصل الحكومات الاستجابة للأزمة عن طريق طباعة المزيد من الأموال، وهذا بدوره سيفيد الأصول الآمنة التي تلعب دوراً جيداً في فترات التضخم.

ويوضح فيتزباتريك أنه على الرغم من الاستفادة المتوقعة للذهب من طوفان الأموال الجديدة التي ستدخل التداول، فإن المعدن الأصفر يخضع لقيود فريدة مثل التخزين وصعوبة الحمل التي لا يبدو أنها تؤثر على عملة "بيتكوين".

لدعم هذا الرأي، يستشهد التنفيذي في Citibank ببعض السمات الرئيسية للعملة الرقمية والتي تشمل "العرض المحدود، وسهولة الحركة عبر الحدود، وانعدام الشفافية فيما يخص الملكية". وبالتالي، يعتقد فيتزباتريك بأن المزيد من المستثمرين سيختارون "بيتكوين" بدل الذهب.

وفي الوقت نفسه، يتوقع فيتزباتريك أن تخضع "بيتكوين" لمزيد من القيود التنظيمية في المستقبل. ومع ذلك، على عكس العملات الرقمية الأخرى مثل تلك الخاصة بالبنوك المركزية (CBDCs)، لا يمكن مصادرة عملة "بيتكوين"، مما يجعلها أصلاً أكثر أماناً، على حد قوله.