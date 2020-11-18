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بيتكوين قد تقفز قبل نهاية العام لهذا المستوى

بيتكوين

بيتكوين قد تقفز قبل نهاية العام لهذا المستوى

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دبي - العربية.نت

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توقع المدير التنفيذي لشركة انترماركت استراتيجي أشرف العايدي أن يصل سعر بيتكوين قبل نهاية العام الجاري إلى 25 أو 26 ألف دولار أميركي.

وقال: "قد يصل لهذا المستوى قبل نهاية العام.. أو خلال فترة تصل إلى 4 أشهر".

وأكد أن عملية استكشاف السعر ليس له أي علاقة من الارتفاعات التي تشهدها العملة خلال تلك الفترة، مشيرا إلى أن هناك ديناميكيات قوية للعرض والطلب لم نرها في 2017.

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وتابع: "بينما في العملات النقدية هناك شيء اسمه التوسيع النقدي، شهدت البيتكوين تضييق في المعروض.. حصل هذا 3 مرات من قبل، وعندما يحدث هذا الأمر ترتفع العملة الرقمية".

وخلال الساعات الماضية، ارتفع سعر عملة "بيتكوين" بنسبة 8.6% إلى نحو 18103 دولار، بينما ارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية لتسجل نحو 335.7 مليار دولار. وخلال الأسبوع الأخير، ارتفعت بنسبة 17.3%.

وتلقت العملة المشفرة أخيراً دعماً من عدة شركات عامة ومستثمرين بارزين، فيما تواجه أزمة في العرض بسبب زيادة المشاركة المؤسسية.

وكشف الملياردير الأميركي، ستانلي دروكنميلر، الأسبوع الماضي، عن دخوله عالم العملة الرقمية، قائلا إن "بيتكوين سوف تتفوق على الذهب على المدى الطويل".

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