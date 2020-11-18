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إيرادات "إيزي جيت" تنخفض أكثر من 50%

EasyJet aircraft is seen on the tarmac of Venice airport February 1, 2016 (Reuters)
طائرة تجارية تابعة لإيزي جيت البريطانية
طيران

إيرادات "إيزي جيت" تنخفض أكثر من 50%

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خاص - العربية.نت

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سجلت إيزي جيت إيرادات بلغت 3 مليارات جنيه إسترليني عن عامها المالي 2020، مسجلة انخفاضاً بنسبة 52.9% عن العام السابق.

لكن الرئيس التنفيذي لشركة إيزي جيت يوهان لوندغرين، قال إن الشركة تسير على الطريق الصحيح للاستفادة من مرحلة الانتعاش.

وقال يوهان لوندغرين لشبكة CNBC: "كلما طالت فترة فرض قيود على السفر، زادت في الواقع من الطلب المكبوت".

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وقال إنه في غضون 24 ساعة من قرار حكومة المملكة المتحدة بإزالة الحجر الصحي الإلزامي لأولئك الذين وصلوا من جزر الكناري في أواخر أكتوبر، زادت المبيعات بنسبة 876% على مدى خمسة أيام.

وقال لوندغرين إن الأخبار الأخيرة المحيطة بلقاح كوفيد-19 كانت "بالتأكيد خبراً جيداً بالنسبة لنا".

وقالت الشركة البريطانية، إنها كانت تتوقع فقط تشغيل 20% من طاقتها المخطط لها في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

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