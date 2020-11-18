سجلت إيزي جيت إيرادات بلغت 3 مليارات جنيه إسترليني عن عامها المالي 2020، مسجلة انخفاضاً بنسبة 52.9% عن العام السابق.

لكن الرئيس التنفيذي لشركة إيزي جيت يوهان لوندغرين، قال إن الشركة تسير على الطريق الصحيح للاستفادة من مرحلة الانتعاش.

وقال يوهان لوندغرين لشبكة CNBC: "كلما طالت فترة فرض قيود على السفر، زادت في الواقع من الطلب المكبوت".

وقال إنه في غضون 24 ساعة من قرار حكومة المملكة المتحدة بإزالة الحجر الصحي الإلزامي لأولئك الذين وصلوا من جزر الكناري في أواخر أكتوبر، زادت المبيعات بنسبة 876% على مدى خمسة أيام.

وقال لوندغرين إن الأخبار الأخيرة المحيطة بلقاح كوفيد-19 كانت "بالتأكيد خبراً جيداً بالنسبة لنا".

وقالت الشركة البريطانية، إنها كانت تتوقع فقط تشغيل 20% من طاقتها المخطط لها في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".