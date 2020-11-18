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ما هو دور التكنولوجيا في تسهيل التصرفات العقارية بدبي؟

عقارات دبي
عقارات في منطقة دبي مارينا
عقارات دبي

ما هو دور التكنولوجيا في تسهيل التصرفات العقارية بدبي؟

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دبي - سمر الماشطة

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أكد ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والخدمات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي على أهمية نهج المبادرات الرقمية الذي تعتمده دبي والإمارات في دفع عجلة القطاع والارتقاء بمعدلات الإنتاجية والشفافية، وتوفير البيانات المحدثة التي تسهم في صناعة القرار، ووضع خطط التحسين وتقديم خدمات أفضل للمتعاملين.

وأضاف المري خلال لقاء مع "العربية" على هامش قمة "سيتي سكيب" العقارية: "علينا تسليط الضوء على الدور المهم الذي لعبته التكنولوجيا لاستمرار التصرفات العقارية وإدارة الأملاك عن بعد في فترات الإغلاق، وخاصةً للمستثمرين المتواجدين خارج الإمارات.

وتابع "برزت أهمية التطبيقات الإلكترونية مثل REST الذكي في إدارة العقارات وعمليات البيع والشراء خلال جائحة كورونا، بالإضافة إلى مساهمات تطبيقات أخرى في تقييم العقارات باستخدام الذكاء الاصطناعي خلال ثوان".

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ودشنت انطلاقة قمة سيتي سكيب العقارية، أمس بدبي، عودة قوية للمعارض والمؤتمرات، ليبعث برسالة قوية إلى مجتمع الأعمال بعودة قاطرة الفعاليات الاقتصادية المتنوعة ضمن أجندة في مركز دبي التجاري العالمي، وسط التزام العارضين والزوار بمعايير الإجراءات الاحترازية لضمان سلامتهم وتمكينهم من ممارسة الأعمال والتواصل فيما بينهم ضمن بيئة آمنة.

وركز الحدث في يومه الأول على التوجهات المستقبلية للأسواق العقارية، وبحث سبل التطوير والاستعداد لمرحلة ما بعد "كوفيد 19"، فضلاً عن كيفية ترسيخ تعافي السوق العقاري وتنشيط عمليات إعادة الأعمال إلى مجراها بعد أزمة "كوفيد 19".

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