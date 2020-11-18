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بيل غيتس: رحلات العمل ستتراجع بأكثر من النصف

بيل غيتس
بيل غيتس
فيروس كورونا

بيل غيتس: رحلات العمل ستتراجع بأكثر من النصف

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دبي - العربية.نت

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قال بيل غيتس، المؤسس المشارك لمايكروسوفت، يوم الثلاثاء، إن فيروس كورونا سيغير بشكل أساسي الطريقة التي يسافر بها الناس ويجرون أعمالهم حتى بعد انتهاء الوباء.

وفي سياق متصل، توقع غيتس أن يكون هناك حاجز كبير للقيام برحلات العمل الآن بعد أن أصبح العمل من المنزل أكثر جدوى. ومع ذلك، قد تكون بعض الشركات أكثر تطرفاً في جهودها الرامية إلى خفض الاجتماعات الشخصية من غيرها.

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وقال غيتس، الذي تعمل مؤسسته على تقديم لقاح ضد فيروس كورونا للأشخاص الأكثر احتياجاً، لشبكة "CNBC"، إن لديه "جدول أعمال أبسط" بسبب الوباء الآن لأنه لا يسافر للعمل.

وقال غيتس، وفقاً لحوار اطلعت عليه "العربية.نت": "سنذهب إلى المكتب إلى حد ما، وسنذهب إلى بعض رحلات العمل، لكن أقل بكثير".

ودمر الوباء الطلب على السفر الجوي، ولا سيما بالنسبة لرحلات العمل المربحة. كان المسافرون من رجال الأعمال قبل الفيروس يمثلون نصف إيرادات شركات الطيران الأميركية، ونحو 30% فقط من الرحلات، وفقاً للخطوط الجوية الأميركية.

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