ارتفعت طلبات الحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة للمرة الأولى في خمسة أسابيع وظلت أعلى بكثير من مستويات ما قبل فيروس كورونا، مما يشير إلى أن انتعاش سوق العمل يتباطأ وسط تصاعد الوباء والقيود التجارية الجديدة.

أظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الخميس، أن إجمالي المطالبات الأولية لطلبات الإعانة بلغ 742 ألف في الأسبوع المنتهي في 14 نوفمبر، بزيادة 31 ألف مقارنة بالأسبوع السابق، وفقاً لـ "بلومبيرغ".

وانخفضت المطالبات المستمرة - والتي تمثل إجمالي عدد الأميركيين المستفيدين من إعانات البطالة الحكومية الجارية - بنحو 429 ألف ليصل إلى 6.37 مليون في الأسبوع المنتهي في 7 نوفمبر . واستمر عدد الأميركيين الذين يطالبون بالمساعدة الموسعة في الارتفاع حيث استنفد العديد من العاطلين عن العمل استحقاقات الدولة العادية.

يعاني سوق العمل الأميركية من جديد من تنامي حالات الإصابات بـ "كوفيد-19"، والتي حفزت موجة جديدة من القيود الحكومية على الشركات في جميع أنحاء البلاد. ومن المرجح أن تتأثر المطاعم بشدة بشكل خاص لعدم قدرتها على تقديم الوجبات في الأماكن المغلقة في الطقس البارد، كما أن الافتقار إلى الحوافز الجديدة سيؤثر على الانتعاش أثناء انتظار توزيع اللقاح على نطاق واسع.

وكانت الزيادة في المطالبات الأولية للعاطلين عن العمل مدفوعة بارتفاع في ولاية لويزيانا، حيث تضاعفت الطلبات بأكثر من أربع مرات عن الأسبوع السابق إلى 724 42 طلبا، وهو أعلى مستوى لها في ستة أشهر، على أساس غير معدل. كما ارتفعت المطالبات في ولايات ماساشوستس وتكساس وفرجينيا، في حين شهدت إلينوي وفلوريدا ونيوجيرسي انخفاضاً.

كما تضاعفت المطالبات الأولية للحصول على مساعدة من البطالة الوبائية، التي تقدم إعانات للعاملين لحسابهم الخاص والعاملين على العربات، أربع مرات في لويزيانا إلى ما يقرب من 40,000 في الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أبريل/نيسان.

وأظهر تقرير منفصل يوم الخميس من بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، نشرته "بلومبيرغ" واطلعت عليه "العربية.نت"، أن مقياس العمالة في الشركات في قطاع التصنيع في المنطقة أظهر الشهر الخامس على التوالي من التوسع ووصل إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2019. واستمر المقياس الأوسع لنشاط المصانع في نموه، ولكن بوتيرة أبطأ قليلاً.