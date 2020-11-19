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"الجبيل وينبع" للعربية: استخدام منتجات سابك في مصنع جديد لمصابيح الليد

اقتصاد السعودية

"الجبيل وينبع" للعربية: استخدام منتجات سابك في مصنع جديد لمصابيح الليد

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دبي - العربية.نت

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قال العضو المنتدب لشركة الجبيل وينبع لخدمات المدن، مبارك المبارك، إن الاتفاقية التي جرى توقيعها مع الشركة الصينية لإنشاء مصنع لإنتاج مصابيح الإضاءة الليد، ستسهم في الصناعات النوعية بمدينة الجبيل الصناعية التي تستخدم أيضا الكثير من المنتجات المحلية التي تنتج من قبل شركة سابك.

وأضاف في مقابلة مع "العربية" أن هذا المشروع هام في ظل الوضع الاقتصادي الحالي، مشيرا إلى أن شركته تهتم بالصناعات التحولية التي تندرج تحت البناء والتشييد مباشرة.

وأوضح أن الدولة تقدم الدعم للصناعات التحولية من خلال البنية التحتية أو القروض عن طريق صندوق التنمية الصناعية.

ووقعت أمس شركة الجبيل وينبع لخدمات المدن الصناعية، عقدا استثماريا مع شركة شينغونغ الدولية للصناعة الصينية، لإنشاء مصنع لإنتاج مصابيح الإضاءة، باستثمارات تبلغ 3.88 مليار ريال.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة طريق الحرير السعودي للخدمات الصناعية والشركة الصينية ذاتها لإنتاج المواد الأولية التحويلية بحجم استثمار يبلغ 3.75 مليون ريال.

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