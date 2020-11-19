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S&P بلاتس للعربية: الطلب على النفط لم يتضرر بشدة في الموجة الثانية لكورونا

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S&P بلاتس للعربية: الطلب على النفط لم يتضرر بشدة في الموجة الثانية لكورونا

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دبي - العربية.نت

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قال المحلل لدى ستاندرد أند بورز بلاتس، أندي كريتشلو، إن الطلب النفطي لم يتضرر بشدة في الموجة الثانية من الإغلاقات بسبب فيروس كورونا، كما حدث في الموجة الأولى.

وأضاف في حديثه مع العربية أنه بالرغم من ذلك فهناك إشارات مقلقة، منها زيادة مخزونات النفط الأميركي بأعلى من متوسط توقعات المحللين، مشيرا إلى أن المخزونات الحالية مازالت أعلى بكثير من مستويات ما قبل كوفيد 19.

وأشار إلى أن أوبك بلس يجب عليها اتخاذ قرار بشأن الجدول الزمني المقترح لتقليص تخفيضات الإنتاج بنحو مليوني برميل في يناير المقبل لثلاثة إلى 6 أشهر.

وأوضح أن أوبك بلس تراقب متغيرات عدة منها لقاحات كورونا، لكن المشكلة أن الأسعار الحالية حتى بعد الارتدادات الإيجابية قرب 45 دولارا للبرميل تبقى أقل من سعر التعادل في بميزانيات الدول المنتجة.

وذكر أن تداعيات كورونا بدّلت موقف روسيا ودفعتها لخفض الإنتاج.

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