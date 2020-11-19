مع الصعود الجنوني لسعر العملة المشفرة البيتكوين خلال الأسابيع القليلة الماضية، تطفو على السطح تساؤلات هامة حول من يقف وراء موجة الصعود القياسية التي أثارت استغراب الأسواق مع ارتفاع قياسي بلغ نحو 60% في أقل من شهر.

ورغم وجود نظريات عدة حول أسباب الصعود القياسي تتبناها المؤسسات والأفراد حيال صعود العملة المشفرة إلا أن هناك حقيقة واحدة وهي أنه لا يوجد الكثير من المعلومات حول هيكل ملكية البيتكوين.

ويشير تقرير لوكالة بلومبيرغ إلى أن عددا قليلا من حائزي العملة المشفرة الشهيرة يعرفون باسم "الحيتان" يمتلكون السواد الأعظم من أصول البيتكوين، إذ يشير بحث أجرته شركة "فيليب سايد كريبتو" إلى أن نحو 2% من المالكين المجهولين والذين يمكن تعقبهم في السلاسل الخاصة بالعملات المشفرة يمتلكون نحو 95% من إجمالي أصول البيتكوين.

ما هو حوت البيتكوين؟

ويطلق لقب "حوت" في عالم البيتكوين المليء بالغموض والإثارة سواء على المستثمر الذي تتراوح حجم محفظته ما بين 10 آلاف إلى 100 ألف بيتكوين ما يجعل ثروات هؤلاء الأشخاص تقدر بملايين الدولارات مع المستويات القياسية الحالية التي تحققها العملة المشفرة.

ويقول إريك ستون، رئيس علوم البيانات لدى "فليب سايد" لوكالة بلومبرغ "القصة هنا أنه كلما ارتفع سعر البيتكوين فإن حيازات الحيتان وكبار المتداولين ترتفع أيضا".

ويضيف "متداول من تلك الفئة قد يكون له أثر كبير على تحرك السوق مع الوضع في الاعتبار قلة السيولة إلى حد كبير. عملية واحدة من الممكن أن ترفع سعر البيتكوين بصورة بارزة، وسيترك هذا الأمر صغار المستثمرين في نهاية المطاف فريسة للتقلبات السعرية الحادة.

من هم؟

وفي وقت من الصعب فيه معرفة هوية الأشخاص الذين يطلق عليهم لقب حيتان البيتكوين إلا أن عدة تقارير كشفت عن هوية بعضهم أو اعتراف عدد آخر منهم بالحيازات الضخمة من العملة المشفرة.

قوة وغموض

ومن أبرز الأسماء التي أعلنت على الملأ عن حيازتها الكبيرة من العملة المشفرة باري سيلبرت المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "ديجيتال كارنسي غروب" والذي تقدر حيازته من العملة المشفرة بنحو 500 مليون دولار، بحسب ما ذكره موقع "كريبتو نيوز".

وتتضمن القائمة أيضا تيم درابر الذي تقدر حيازته من البيتكوين بنحو 30 ألف وحدة، ما يعني أن ثروته وفقا للأسعار الحالية تقدر بنحو 540 مليون دولار.

ويتابع ستون "بينما لا يظل الحيتان قوة بارزة في سوق البيتكوين إلا أنه يظل من الصعب إسناد التأرجح في الأسعار إلى فرضية بعينها. القصة الأكثر احتمالية لحيتان البيتكوين في الوقت الحالي هي أنهم سيتجهون لتسييل كمية قليلة من حيازتهم بمرور الوقت عوضا عن المخاطرة بتسييل كميات كبيرة مرة واحدة ما قد يتسبب في صدمة في العرض غير مرغوب بها".