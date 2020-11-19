  • مباشر
اللغة

رحلة بحرية لهذه الجزر ودروس للطبخ مقابل 100 ألف دولار

المالديف
منتجع سياحي عائم
ثروات

رحلة بحرية لهذه الجزر ودروس للطبخ مقابل 100 ألف دولار

متابع الغاء المتابعة

جزر المالديف

نشر في: آخر تحديث:

داخل أكبر فيلا فوق الماء في جزر المالديف - تبلغ تكلفة الليلة الواحدة 19 ألف جنيه إسترليني في المنتجع المفتوح على مياه المحيط.

الرحلة لن تكلف أقل من 76 ألف جنيه إسترليني حيث يتم الحجز بحد أدنى 4 ليال، والتي تشمل طائرة مائية خاصة تنقل المسافرين من Male إلى جزيرة Vommuli أيضا، وفقاً لصحيفة "The Sun".

وأعيد فتح منتجع سانت ريجيس للسياح، مع باقة جديدة تسمى ألترا لوكس لأصحاب الثروات.

ذوبان الأنهر الجليدية.. دراسة تفوق التوقعات الأكثر تشاؤماً علم ذوبان الأنهر الجليدية.. دراسة تفوق التوقعات الأكثر تشاؤماً

تشمل الباقة الإقامة في فندق John Jacob Astor Estate الذي يعد أكبر فيلا فوق الماء في جزر المالديف، ويحتوي على ثلاث غرف نوم، بالإضافة إلى تراس وحمام سباحة.

تحتوي الفيلا التي تبلغ مساحتها 16500 قدمًا أيضًا على مسبحها الخاص الذي يبلغ 92 قدمًا مربعًا يطل على البحر، وشاطئ خاص فوق الماء.

في الداخل، يتوفر للضيوف سينما منزلية خاصة، إلى جانب طاهٍ خاص ومخزن وغرفة طعام رسمية.

إذا كنت ترغب في قضاء بعض الوقت خارج الفيلا، تشمل الباقة أيضًا عددًا من التجارب، والتي تشمل سبا، ودروس الطبخ، والأنشطة غير المحدودة مثل صيد الأسماك، أو رحلة الشاطئ الخاص.

ورغم هذا الحجم من الترف إلا أن جزر المالديف الفاخرة قد تجد فيها إقامة بسعر 30 جنيها إسترلينيا لليلة الواحدة أيضاً.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

رؤساء وشخصيات أميركية هامة قضوا فترات من حياتهم بروسيا رؤساء وشخصيات أميركية هامة قضوا فترات من حياتهم بروسيا
بعيداً عن كورونا.. مدير بعيداً عن كورونا.. مدير "الصحة العالمية" يواجه اتهامات إثيوبية

الأكثر قراءة

إسبانيا تعثر على 400 قبر لمسلمي الأندلس قبل 1300 عام إسبانيا تعثر على 400 قبر لمسلمي الأندلس قبل 1300 عام
فيروس جديد خطير وسريع العدوى يظهر في بوليفيا فيروس جديد خطير وسريع العدوى يظهر في بوليفيا
سفاح الجيزة يرشد عن مكان اختفاء جثة ضحيته الرابعة سفاح الجيزة يرشد عن مكان اختفاء جثة ضحيته الرابعة
تصريح صادم للصحة العالمية.. ماذا قالت بشأن علاج تلقاه ترمب؟ تصريح صادم للصحة العالمية.. ماذا قالت بشأن علاج تلقاه ترمب؟
تنظيم القاعدة يؤكد مقتل أبو محمد المصري في إيران تنظيم القاعدة يؤكد مقتل أبو محمد المصري في إيران
المغرب..انتحار القنصل الفرنسي بطنجة شنقاً المغرب..انتحار القنصل الفرنسي بطنجة شنقاً

قبل أن تذهب

البقاء للأرشق.. طراز بوينغ المنكوب يحلق مجددا
البقاء للأرشق.. طراز بوينغ المنكوب يحلق مجددا

اكتشف المزيد