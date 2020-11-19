داخل أكبر فيلا فوق الماء في جزر المالديف - تبلغ تكلفة الليلة الواحدة 19 ألف جنيه إسترليني في المنتجع المفتوح على مياه المحيط.

الرحلة لن تكلف أقل من 76 ألف جنيه إسترليني حيث يتم الحجز بحد أدنى 4 ليال، والتي تشمل طائرة مائية خاصة تنقل المسافرين من Male إلى جزيرة Vommuli أيضا، وفقاً لصحيفة "The Sun".

وأعيد فتح منتجع سانت ريجيس للسياح، مع باقة جديدة تسمى ألترا لوكس لأصحاب الثروات.

تشمل الباقة الإقامة في فندق John Jacob Astor Estate الذي يعد أكبر فيلا فوق الماء في جزر المالديف، ويحتوي على ثلاث غرف نوم، بالإضافة إلى تراس وحمام سباحة.

تحتوي الفيلا التي تبلغ مساحتها 16500 قدمًا أيضًا على مسبحها الخاص الذي يبلغ 92 قدمًا مربعًا يطل على البحر، وشاطئ خاص فوق الماء.

في الداخل، يتوفر للضيوف سينما منزلية خاصة، إلى جانب طاهٍ خاص ومخزن وغرفة طعام رسمية.

إذا كنت ترغب في قضاء بعض الوقت خارج الفيلا، تشمل الباقة أيضًا عددًا من التجارب، والتي تشمل سبا، ودروس الطبخ، والأنشطة غير المحدودة مثل صيد الأسماك، أو رحلة الشاطئ الخاص.

ورغم هذا الحجم من الترف إلا أن جزر المالديف الفاخرة قد تجد فيها إقامة بسعر 30 جنيها إسترلينيا لليلة الواحدة أيضاً.