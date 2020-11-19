أكد منصور قباني، عضو مجلس إدارة "جي بي أوتو"، أن اتخاذ الشركة قرارات جريئة وسريعة ساهمت في قدرة الشركة على تجاوز أزمة كورونا.

وأضاف قباني في لقاء مع "العربية": "إن نشاط الشركة ينقسم إلى قسمين، أولهما قسم سيارات الركوب وقطع الغيار والخدمات ما بعد البيع، وهو ما حقق إيرادات بـ4,8 مليار جنيه وصافي ربح 235 مليون جنيه، منها 100 مليون جنيه أرباح بيع أصول. أما بالنسبة للشق الآخر وهو "جي بي كابيتال" فقد حققت 140 مليون جنية صافي أرباح بعد الضرائب".

وتابع قباني "أن الشركة استطاعت امتصاص صدمة كورونا بفضل اتخاذها إجراءات صعبة جداً والإجراءات الاستباقية، التي قام بها مجلس إدارة البنك المركزي والتي تتمثل في تخفيض أسعار الفائدة 3% وتبعها 0.5% في نهاية شهر أكتوبر و0.5% في شهر نوفمبر. اتخذت أيضاً الشركة إجراءات تتعلق بسلامة العاملين في الشركة وأخرى لتخفيض المصروفات التشغيلية والرأسمالية وخفض ميزانيات مثل قطاعات التسويق والتقنية، بالإضافة لبيع بعض الأصول غير المستغلة استغلالاً أمثل".

وقال قباني " قامت الشركة بدفع 1.3 مليار جنيه للتمويل المصرفي خلال 2019، في حين دفعت الشركة 60 مليون جنية شهرياً خلال 2020 وقد تتراجع المصاريف لتمويل القروض إلى 800 مليون خلال العام الحالي، وهو ما يوفر 500 مليون جنية في المصاريف بعد تخفيض أسعار الفائدة".

وتضاعفت أرباح شركة "جي بي أوتو" خلال الربع الثالث من العام الحالي، بنحو سبع مرات لتصل إلى نحو 432 مليون جنيه، وذلك مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2019.

وعلى مدار فترة تسعة أشهر، نمت أرباح الشركة بحوالي 350% لتصل إلى حوالي 800 مليون جنيه، وذلك مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 16.11 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 18.3 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي، كما تراجعت تكاليف النشاط إلى نحو 12.84 مليار جنيه، مقابل 15.52 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.