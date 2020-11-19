أكدت جامعة أكسفورد أن لقاح "كوفيد -19" الذي تطوره مع AstraZeneca Plc أظهر استجابات مناعية قوية لدى كبار السن في دراسة مبكرة.

وسلطت النتائج التي نشرت يوم الخميس في مجلة "لانسيت" الطبية، المزيد من الضوء على البيانات الأولية التي صدرت في الأشهر الأخيرة والتي أظهرت أن اللقاحات التجريبية ولدت استجابة مناعية لكبار السن الذين هم الأكثر تعرضا لخطر الإصابة بمرض شديد.

ارتفع سهم استرازينيكا بنسبة 1.1% في وقت مبكر من يوم الخميس في لندن، وفقاً لـ"بلومبيرغ".

تظهر نتائج دراسة المرحلة الثانية من أكسفورد، أن اللقاح يتجاوب بشكل أفضل لدى كبار السن وينتج استجابة مناعية مماثلة لدى البالغين الأكبر سناً والشباب. وشملت الدراسة 560 من البالغين، من بينهم 240 فوق سن 70 عاما.

وتتوقع أكسفورد نتائج فعالية المرحلة النهائية في الأسابيع المقبلة، وفقا لبيانها.

وتظهر الدراسة أن اللقاح يسبب آثارًا جانبية قليلة ويثير استجابة في الخلايا التائية التي تستهدف الفيروس في غضون 14 يومًا من الجرعة الأولى، واستجابة الأجسام المضادة الواقية في غضون 28 يومًا من جرعة التعزيز الثانية، وفقًا للتقرير الذي اطلعت عليه "العربية.نت".