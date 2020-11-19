قال أوغور شاهين الرئيس التنفيذي لـ"بيونتك"، إن الشركة قد تحصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية على الاستخدام الطارئ للقاحها لفيروس كورونا في نهاية النصف الأول من ديسمبر أو أوائل النصف الثاني.

كما يمكن الحصول على الموافقة المشروطة من الاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من ديسمبر.

وتوقع الرئيس التنفيذي لـ"بيونتك" أنه لن تكون هناك منافسة قبل منتصف عام 2021 لأن السوق حالياً ستكون بحاجة إلى كل الجرعات المنتجة من جميع الشركات التي تطور لقاح كورونا.

وأضاف أن شركتي "بيونتك"و"فايزر" تعملان على تركيبة مطورة للقاح كورونا لن تتطلب تخزيناً عند درجات أقل برودة من التركيبة الحالية لتسهيل التعامل معه في البلدان النامية.

وفي وقت سابق يوم الأربعاء، كشفت "بيونتك" أن نتائج التجارب أظهرت معدل فعالية بنسبة 95% عبر مختلف الفئات العمرية وليس لها آثار جانبية خطيرة.

وأضاف البروفيسور يوغور شاهين، أنه "من الضروري للغاية" إجراء معدلات حقن عالية باللقاح قبل الخريف المقبل لضمان العودة للحياة الطبيعية بحلول الشتاء المقبل".

وأضاف: "إذا استمر كل شيء على ما يرام، فسنبدأ في تسليم اللقاح بنهاية هذا العام وبداية العام المقبل. هدفنا هو توزيع ما يزيد على 300 مليون جرعة من اللقاح حتى أبريل المقبل، وهو ما قد يسمح لنا بالبدء في إحداث أثر بالفعل".

واستطرد قائلاً: "أنا واثق للغاية في أن معدلات انتقال الفيروس بين الأفراد سوف تتراجع بفضل هذا اللقاح عالي الفعالية. قد لا تبلغ 90%، لكنها قد تصل إلى 50%".

من جهته، اعتبر شاهين أن "الأمر المهم للغاية هو أن نحقق معدلات حقن مرتفعة قبل خريف وشتاء العام المقبل. هذا يعني أن كل عمليات التحصين وأساليب الحقن يجب أن تتم قبل الخريف المقبل".

يذكر أن مطوري اللقاح سجلا حتى الآن 94 حالة إصابة بين 44 ألف شخص شاركوا في تجارب اللقاح في الولايات المتحدة وخمس دول أخرى.