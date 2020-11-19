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رئيس الـ "B20" السعودية: رفعنا 25 توصية لقمة العشرين ونركز على الشركات الصغيرة

يوسف البنيان
يوسف البنيان رئيس مجموعة الأعمال السعودية
مجموعة العشرين

رئيس الـ "B20" السعودية: رفعنا 25 توصية لقمة العشرين ونركز على الشركات الصغيرة

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دبي - العربية.نت

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قال يوسف البنيان، رئيس مجموعة الأعمال السعودية "B20"، الممثل الرسمي لمجتمع الأعمال لمجموعة العشرين، إنه سيتم رفع 25 توصية لقمة العشرين، من بينها عدم إغلاق الاقتصاد لمواجهة كورونا لتأثيراته السلبية على العالم، بالإضافة إلى تأثيراته الاجتماعية والنفسية.

وأضاف في مقابلة مع العربية أن من ضمن التوصيات طلب الدعم المالي والتحفيز المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم عمل المرأة، والتركيز على التوظيف والتعليم، واستدامة المناخ.

وأشار إلى أن المجموعة تركز بصورة كبيرة على الشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ إنها تمثل 65% من الاقتصاد العالمي، ولذلك شملتها مجموعة الأعمال في جميع فرق العمل، لإعطاء أهمية لأنها تحتاج إلى دعم تقني وتقوية جوانب الحوكمة، دعم بنيتها التحتية.

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تهدف إلى إنعاش الاقتصاد العالمي وإرساء أسس لاقتصادات أكثر متانة في مواجهة التحديات المستقبلية تتأهب العاصمة السعودية الرياض حالياً لإعداد مسودات القرارات والإجراءات التي ستوصي بها قمة قادة مجموعة العشرين برئاسة السعودية، لوضع حلول تكون «حاسمة» وخطط عمل «جريئة» تعزز من التعافي من جائحة كورونا وتدفع نحو نمو التعافي في الاقتصاد العالمي والظروف المجتمعية الدولية.

ويعقد قادة الدول العشرين قمتهم يومي 21 و22 الشهر الجاري، وينتهي اليوم انعقاد الاجتماع الرابع والأخير للدورة الحالية لممثلي القادة (الشربا) في الـ17 وحتى 19 من الشهر الجاري، تمهيداً لتجهيز ملف التوصيات النهائية قبيل انعقاد قمة القادة مطلع الأسبوع المقبل.

وشهد هذا العام، انعقاد 180 اجتماعا توزع على 170 اجتماعا في إطار أجندة أعمال المجموعة، و16 اجتماعا وزاريا رفيعا وقمتي قادة، الأولى استثنائية (مارس الماضي) والثانية اعتيادية ختامية.

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