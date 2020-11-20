خلال ساعات قليلة، زادت ثروة الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، بشكل صاروخي، ليصبح ثالث أثرى رجل أعمال في العالم، وذلك وفق قائمة "بلومبيرغ" لأثرياء العالم.

وتشير البيانات إلى أن مكاسب "ماسك" الذي يعمل في قطاع التكنولوجيا وصناعة السيارات، بلغت خلال الساعات الماضية نحو 10.2 تريليون دولار، ليصبح رجل الأعمال الوحيد على مستوى العالم الذي تمكن من إضافة هذا الرقم إلى ثروته خلال الساعات الماضية، لترتفع إجمالي ثروته إلى نحو 120 تريليون دولار.

ومن بين قائمة أكبر 10 مليارديرات على مستوى العالم، تكبد 8 منهم خسائر خلال الساعات الماضية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.688 تريليون دولار، كان النصيب الأكبر منها للملياردير جيف بيزوس الذي فقد نحو 1.61 تريليون دولار لتصبح ثروته 183 تريليون دولار.

وفيما ربح إيلون ماسك نحو 10.2 تريليون دولار، فقد بلغ إجمالي الخسائر والمكاسب التي طالت أكبر 9 مليارديرات على مستوى العالم إلى نحو 7.637 تريليون دولار، منها 6.688 تريليون دولار خسائر، و 0.949 تريليون دولار أرباح كانت من نصيب الملياردير برنارد أرنولت الذي جاء بالمركز الخامس بين أثرياء العالم بصافي ثروة يبلغ نحو 103 تريليونات دولار.

وكانت مجلة "فوربس"، قد أعلنت في وقت سابق من أمس الخميس، عن تجاوز الملياردير إيلون ماسك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، الملياردير مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، ليصبح رابع أغنى شخص في العالم، حيث استمرت أسهم شركة تسلا في الارتفاع بعد الأخبار التي تفيد بإضافتها إلى مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" في أواخر الشهر المقبل.

وفي تعاملات أمس، ارتفع سهم تسلا بنحو 3.5% ليسجل أعلى مستوى على الإطلاق مع استعداد الشركة للانضمام لمؤشر "ستاندرد آند بورز 500". حيث أعلنت لجنة "ستاندرد آند بورز داو جونز إندسيز" هذا الأسبوع أنها ستضم تسلا إلى مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بداية من 21 ديسمبر المقبل.

ورفع بنك "مورغان ستانلي" تصنيفه لسهم تسلا إلى الشراء لأول مرة في 3 سنوات، كما رفع السعر المستهدف للسهم من 360 دولاراً إلى 540 دولاراً.وفي وقت متأخر من تعاملات الخميس، ارتفع سعر سهم تسلا المتداول في "ناسداك" بنحو 3.5% إلى 503.76 دولار، بعد أن سجل مستوى 508.6 دولار في وقت سابق من التعاملات وهو الأعلى في تاريخه. وحقق سهم شركة صناعة السيارات الكهربية مكاسب بأكثر من 490% منذ بداية العام الجاري.