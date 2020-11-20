قال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير السعودية، جون باغانو، إن المشروع السياحي السعودي سيكون به أكبر منظومة بطاريات في العالم حتى هذه اللحظة، وستكون قدرتها 1 غيغاوات في الساعة مكونة من بطاريات ليثيوم بشكل أساسي، حتى تتمكن هذه المنظومة من أمداد الكهرباء للمشروع في الليل.

وأضاف في حديثه للعربية أن التخزين يلعب دورا محوريا في الاستفادة من الطاقة المتجددة، إذ تعهد مشروع البحر الأحمر بالتوجه 100% نحو الطاقة المتجددة، وسيتم توليدها من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأشار إلى أن المشروع سيكون لديه مولدات احتياطية تعمل بوقود الديزل، ولن تُستخدم إلا في الحالات الطارئة.

وفي المرحلة الأولى من المشروع سيتم توليد 210 ميجاوات من الطاقة، وهذا الرقم يصل إلى 400 ميجاوات في نهاية المشروع في 2030، ما يكفي لحاجة 400 ألف منزل متوسط الحجم، وفقا لباغانو.

وأضح أن إنتاج الطاقة الشمسية في المرحلة الأولى من المشروع سيكون من خلال الألواح الفوتوضوئية، وستبلغ نسبتها من إجمالي الطاقة المولدة 85% فيما "سيكون لدينا مزارع للرياح على اليابسة".

وقال إنه من الغريب ألا يتم استخدام تقنية التناطح العكسي لتحلية المياه وهي عملية تحلية للمياه "تستخدم كمية معتبرة من الطاقة"، لذا سنستخدم الطاقة الشمسية في تحلية المياه لإنتاج المياه الصالحة للشرب التي سيحتاجها المشروع ونعتقد أن هذا القرار صائب.