رغم العديد من التحذيرات التي أطلقها الأطباء منذ بدء جائحة كورونا قبل عدة شهور بضرورة الابتعاد عن التدخين، إلا أن المفاجأة كانت في أن مبيعات التبغ ارتفعت خلال الفترة الماضية التي شهدت إغلاقات عامة في العديد من دول العالم، وهو ما أدى إلى تعطل أعداد كبيرة من الناس عن العمل.

وكشفت نتائج العام الكامل لشركة التبغ العالمية "إمبريال براندز" عن تغيير في عادات المدخنين وتحول ملحوظ من السجائر الإلكترونية إلى التبغ التقليدي.

وتأتي هذه المعلومات على الرغم من تحذيرات المتخصصين الصحيين في جميع أنحاء العالم من أن التدخين والسجائر الإلكترونية يؤديان إلى تفاقم حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى ترجيح أن يشهد أولئك الذين يدخنون زيادة في خطورة المرض وارتفاع معدل الوفيات.

وقالت الشركة: "يبدو أن المدخنين اختاروا تخصيص المزيد من إنفاقهم على التبغ.. أدى قضاء المزيد من الوقت في المنزل إلى تقليل المستهلكين من الإنفاق في مناطق معينة مثل العطلات أو الخروج، بينما زادوا من إنفاقهم على السجائر"، بحسب ما نقلت تقارير صحافية غربية اطلعت عليها "العربية.نت".

وأضافت الشركة إن عمليات الإغلاق والقيود المفروضة على السفر وزيادة إجراءات التحفيز المالي في "عدة أسواق" أدت إلى تغييرات في سلوك المستهلك، مما يعني "اتجاهات حجم سوق أفضل قليلاً للشركة بشكل عام".

وإلى جانب هذه العوامل، أدى إغلاق الحدود مع انتشار عمليات الإغلاق في العالم إلى خفض مستوى التجارة غير المشروعة في أسواق معينة مثل بريطانيا، وقد أدى ذلك إلى زيادة حجم التجارة في السوق المدفوعة الرسوم.

وخلصت الشركة المتخصصة ببيع السجائر في العالم إلى أن انتشار فيروس "كوفيد 19" حسّن حجم العملاء الذين يشترون بكميات كبيرة وزاد الطلب على "الصناديق الكبيرة" وذلك بسبب أن الكثير من الناس يهدفون بذلك إلى تقليل رحلاتهم إلى المتاجر والابتعاد عنها.

وتقول الشركة إن هذه التحركات الإيجابية لشركات التبغ عوضت عن الآثار السلبية لانتشار وباء كورونا، وهي الآثار التي شملت إغلاقاً مؤقتاً لبعض متاجر التجزئة. كما أدى إغلاق منافذ الضيافة إلى تقليص المبيعات في بعض الأسواق.

وأظهرت البيانات المالية الصادرة عن شركة "إمبريال براندز" ارتفاع العوائد المالية للعام الحالي لتصل إلى 10.57 مليار دولار أميركي، لتكون الإيرادات بذلك قد ارتفعت منذ بداية العام حتى 30 سبتمبر الماضي بنسبة 0.8% مقارنة بما كانت عليه في الشهور التسعة الأولى من العام الماضي.