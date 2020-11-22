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غولدمان ساكس: السعودية ستحافظ على ربط الريال بالدولار

الرياض مناسبة السعودية
مقر غولدمان ساكس
اقتصاد السعودية

غولدمان ساكس: السعودية ستحافظ على ربط الريال بالدولار

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دبي: السيد محمد

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قال بنك الاستثمار العالمي غولدمان ساكس، إن السلطات السعودية ستحافظ على ربط عملتها بالدولار في وقت تسعى فيه المملكة للحفاظ على استقرار مؤشراتها المالية وضبط الإنفاق في بيئة منخفضة لأسعار النفط.

وأضاف البنك في مذكرة إلى العملاء، نشرت وكالة بلومبرغ مقتطفات منها: "الحفاظ على ربط الريال بالدولار عند المستويات الحالية سيظل أولوية رئيسية للسياسة النقدية التي تنهجها السلطات السعودية".

وتابعت المذكرة: "في بيئة منخفضة لأسعار النفط يعني هذا أن السياسات المالية سيتم تشديدها للحفاظ على عجز الموازنة عند المستويات المستهدفة بما يضمن أيضا الحفاظ على الموازين الخارجية في حالة اتساق مع استقرار ربط العملة".

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ويرى غولدمان ساكس أن السياسات المالية الحالية التي تنهجها السعودية ستسهم في تحول الميزان الجاري إلى تحقيق فائض بالعام المقبل مع ضمان الحفاظ على استقرار الاحتياطيات الأجنبية عند أكثر من 80% بمقياس المعروض النقدي "ن 1" والذي يتضمن السيولة النقدية والودائع قصيرة الأجل.

وتوقع التقرير نمو الاقتصاد غير النفطي للمملكة بمتوسط يبلغ نحو 1.2% خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وتابع: "ارتفاع أسعار النفط سيحسن من النظرة المستقبلية مع السماح للحكومة بزيادة الإنفاق دون وضع الموازين الخارجية في الاعتبار".

وقال البنك أيضا إن سعر برميل النفط في موازنة السعودية للسنوات الثلاث المقبلة يدور حول مستويات 50 دولارا للبرميل، منوها إلى تحسن مطرد في الإصلاحات الهيكلية التي تنهجها السعودية على ثلاثة أصعدة وهي بيئة الاستثمار وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين كفاءة سوق العمل.

واختتم التقرير: "مع انكشاف المزيد من التفاصيل حول رؤية المملكة 2030 فإن نمو الاقتصاد وتنويعه وزيادة معدلات التوظيف سيتطلب المزيد من جهود الإصلاح بالتوازي مع الاستثمارات الحكومية... وفي بيئة منخفضة لأسعار النفط حيث يتم تشديد الإنفاق يصبح الأمر أكثر ضرورة".

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