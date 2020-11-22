اهتم أحد أصحاب محال البيتزا في مدينة بريستول، في المملكة المتحدة، بالبحث عن أفكار بديلة للخروج من فك الإغلاق الذي تبنته الحكومة البريطانية لمواجهة الموجة الثانية من انتشار فيروس "كورونا".

وقال مالك بيتزا بيلا، سينا كياي لصحيفة محلية في "بريستول" نقلت عنها صحيفة "The Sun"، إن الآلة تعد الأولى من نوعها في المملكة المتحدة.

وأكد مالك محل البيتزا أنه حاول إيجاد حلول بعد اضطراره للإغلاق خلال الموجة الأولى من تفشي فيروس "كورونا".

وتعمل ماكينة البيتزا الذكية عن طريق تجهيز نحو 98 قطعة بيتزا نصف مطهوة ومجمدة في أدراج الآلة وتقوم بتسخينها مع الطلب في أحد الفرنين الداخليين للآلة.

وتشمل قدرات الآلة الفريدة من نوعها عملية تغليف البيتزا قبل إخراجها من فتحة الاستلام للعملاء، لكن المفارقة في الأمر أن هذه العمليات لا تستغرق أكثر من 3 دقائق فقط وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

ومن المقرر أن يتم إضافة جهازين آخرين في جزيرة مان، وغلاسكو مع الموجة الثانية للإغلاق وفقاً لــ سينا.

وتصنّع شركة API تكنولوجي، الفرنسية هذه الماكينة ولديها عملاء في عدد من البلدان في أوروبا فضلاً عن الولايات المتحدة.