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"أكواباور" السعودية تخطط لجمع مليار دولار من بيع صكوك

أكوا باور مناسبة
أكواباور
سوق السعودية

"أكواباور" السعودية تخطط لجمع مليار دولار من بيع صكوك

ستستخدم حصيلة الطرح لتمويل مشروع غاز طبيعي في جازان

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دبي - العربية.نت

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تعتزم شركة "أكواباور" السعودية جمع ما يصل إلى 3.75 مليار ريال (مليار دولار) من بيع الصكوك الإسلامية، وفقًا لأشخاص مطلعين تحدثوا لـ "بلومبيرغ".

وتجري الشركة، التي تطور وتدير محطات لتوليد الكهرباء والمياه في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، محادثات مع البنوك المحلية حول الصفقة المحتملة التي ستُقوّم بالريال السعودي، كما قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، إن حصيلة الطرح ستستخدم في مشروع غاز طبيعي في جازان، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

من المقرر أن يزيد صندوق الثروة السيادية السعودي حصته في شركة أكوا إلى 45% بحلول نهاية مارس، حسبما قال الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء بادي بادماناثان في فبراير. ومن المتوقع أن تكون هذه الصفقة مقدمة للطرح العام الأولي للشركة في البورصة السعودية.

قامت الشركة، وهي واحدة من أكبر مطوري محطات الطاقة في الشرق الأوسط، بتعيين الوحدة السعودية التابعة لشركة "HSBC" القابضة وشركة سامبا كابيتال لتقديم المشورة بشأن الإصدار.

وستستخدم الصكوك، كما هو معروف من الصكوك الإسلامية، للمساعدة في تمويل حصة أكوا من استحواذها على أصول التغييز والطاقة بقيمة 8 مليارات دولار في جازان على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية.

وقالت المصادر إن الصكوك سيتبعها طرح شركة أكوا للاكتتاب العام الأولي في بورصة الرياض، والذي قد يجمع نحو مليار دولار وتقدر قيمة الشركة بنحو 8 مليارات دولار.

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