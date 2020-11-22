قال رئيس مجلس إدارة "أكواباور" محمد أبونيان، إن من المقرر طرح حصة من أسهم الشركة في البورصة العام المقبل.

وأضاف في حديثه مع "العربية"، أن الطرح سيقتصر على السوق السعودية، مشيرا إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد حجم الطرح.

وأوضح أن إجمالي المشاريع التي نفذتها الشركة وتحت التنفيذ بلغ حاليا 59 مليار دولار، "وهذا نتاج تقريبا العمل على مدار 75 فصلا و12 دولة. الحجم الأكبر من المشاريع لايزال بالمملكة".

وقال أبونيان إن إعلان صندوق الاستثمارات العامة عن زيادة حصته في شركة "أكواباور" هو جزء من رؤية 2030.

وأعلن صندوق الاستثمارات العامة عن زيادة حصته في شركة "أكواباور" من 33% إلى 50%. ويعتبر هذا الاستثمار جزءا من استراتيجية الصندوق لدعم تطوير قطاع الطاقة المتجددة داخل المملكة، ودعم نمو الشركات الوطنية، بالإضافة لتحقيق عوائد استثمارية مستدامة.

ومن المتوقع أن تلعب "أكواباور" دوراً رئيسياً في برنامج الصندوق للطاقة المتجددة.

يذكر أن علاقة صندوق الاستثمارات العامة مع "أكواباور" بدأت في عام 2013 حينما استثمرت شركة سنابل للاستثمار المباشر المملوكة بالكامل للصندوق، في شركة أكوا باور.

وتطورت العلاقة بشكل أكبر في عام 2018 عندما قام الصندوق بأول استثمار مباشر له في الشركة.