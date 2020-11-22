استغرق بناء فندق دولتشي هانوي غولدن ليك في فيتنام 11 عاماً كأول فندق في العالم مطلي بالكامل من الذهب من البلاط وحتى الأسقف ومقابض الأبواب.

ويضم الفندق عدداً من الأجنحة البراقة وإطلالات خلابة على مدينة هانوي وبحيرة جيانغ فو، والذي يوصف بأنه أفخم فندق في جنوب شرق آسيا، في وسط العاصمة الفيتنامية.

تبدأ الأسعار من 250 جنيهاً إسترلينياً في الليلة للغرف والتي تصل إلى نحو 5200 جنيه إسترليني لكل متر مربع لإحدى شققهم.

كما تبلغ تكلفة الليلة في الجناح التنفيذي للفندق 800 جنيه إسترليني في الليلة الواحدة.

كما يتوفر مسبح ذهبي على مساحة 200 قدم مربعة من الذهب عيار 24 قيراط مع إطلالات خلابة على المدينة وفقاً لصحيفة "The Sun" البريطانية.

كما يقدم كبار الطهاة بوفيهات فاخرة مع شرائح لحم توماهوك الذهبية وركن كامل مخصص للحلويات الشهية.

وخطط نغوين هوو دوونغ لافتتاح الفندق خلال سباق الجائزة الكبرى "فورميلا 1" خلال العام الحالي والذي تم إلغاؤه بسبب وباء كورونا ليكون "أفخم فندق في العالم"، وفقاً لتقرير صحيفة "The Blend" الفيتنامية والذي اطلعت عليه "العربية.نت".

يتم تشغيل العقار المكون من 400 غرفة، و25 طابقًا من قبل العلامة التجارية لفنادق Wyndham الأميركية.