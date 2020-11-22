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سباق اللقاح يقفز بالتكنولوجيا الحيوية أمام عمالقة الأدوية

بورصة نيويورك
بورصة نيويورك
لقاح كورونا

سباق اللقاح يقفز بالتكنولوجيا الحيوية أمام عمالقة الأدوية

ارتفاعات تجاوزت 300% لأسهم بقطاع التكنولوجيا الحيوية

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دبي - العربية.نت

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مع السباق المحموم لطرح أول لقاح لفيروس "كورونا" في العالم، يفكر العديد من المستثمرين في وضع رهاناتهم على أسهم شركات تبدو أنها في مقدمة السباق على أمل تحقيق عائد ضخم حال الإعلان النهائي عنه وبدء التصنيع والتوزيع للقاح.

وفي مقدمة السباق تأتي شركتا "فايزر" و"بيوإنتك" اللتان أعلنتا ارتفاع فاعلية لقاحهما إلى 95% الأربعاء الماضي في دراسة مكتملة في المرحلة الثالثة من التجارب.

وفي وقت سابق من الأسبوع، أعلنت موديرنا عن معدل فعالية مماثل لمرشحها من اللقاح استنادًا إلى نتائج التجارب الأولية للمرحلة الثالثة، في حين أعلنت جامعة "أكسفورد" و"استرازينيكا" أن مرشحهما ينتج استجابة مناعية قوية لدى كبار السن والبالغين.

ورغم صراع الشركات للتوصل للقاح فإن استجابة الأسهم كانت متباينة، حيث اندفع سهما "موديرنا" و"بيوإنتك" نحو الصعود، وكلتاهما من شركات التكنولوجيا الحيوية الصغيرة، بارتفاعات بلغت 354% و167% على التوالي منذ بداية العام.

وتحرك سهما "فايزر" و"استرازينيكا" بشكل متباين، فانخفض الأول 2% وصعد الثاني 8% منذ بداية العام.

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