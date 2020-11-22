من المقرر أن تصدر قريباً نتائج المرحلة النهائية من دراسات لقاح "أسترازينيكا" التي تم تطويرها مع جامعة أكسفورد، وتمثل أكثر من 40٪ من الإمدادات التي ستذهب إلى البلدان متوسطة الدخل والفقيرة، استنادًا إلى الصفقات التي تتبعها شركة الأبحاث Airfinity Ltd ومقرها لندن.

قالت وكالة "بلومبيرغ"، إن تكلفة لقاح "أسترازينيكا" ستكون أرخص كثيراً من السعر الذي حددته شركة فايزر للقاحها، كما سيتم التصنيع في بلدان متعددة، من الهند إلى البرازيل، وهو ما سيجعل توزيعه أسهل خاصةً في عملية التخزين، ولكن إذا لم يتمكن شركاء المملكة المتحدة من مطابقة مستويات فعالية لقاحهما مع اللقاحات التي قدمتها "فايزر"، و"نافوركا" أو تأخر طرح لقاحها، فقد يستمر الوباء في نشر الموت والمرض في البلدان التي تعتمد عليه.

وقال مارك إيكليستون تيرنر، أخصائي القانون والأمراض المعدية في جامعة كيلي في إنجلترا، "إن الغالبية العظمى من سكان العالم يعيشون في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. "إنها ليست مجرد مشكلة للناس هناك، بعيداً عنا. هذه مشكلة بالنسبة لمعظم الناس في العالم".

خطا برنامج عالمي يسمى كوفاكس خطوات واسعة في محاولة طموحة لنشر اللقاحات المستقبلية بشكل عادل في جميع أنحاء العالم، مما جعل عشرات البلدان تنضم إلى المبادرة والتي سجلت طلبات بنحو 700 مليون جرعة حتى الآن.

وتوصلت شركة AstraZeneca إلى اتفاق لتوريد لقاحها عبر تلك المبادرة، في حين وافق تعاون يشمل معهد الأمصال في الهند على تسريع إنتاج لقطات أسترا أو نوفافاكس للدول المنخفضة والمتوسطة الدخل، التي يبلغ سعرها 3 دولارات كحد أقصى لكل جرعة، مع خيار لتأمين المزيد. وتبعه اتفاق كوفاكس مع سانوفي وشريكه جلاكسو سميثكلاين في الشهر الماضي.

ويتوقع البرنامج، الذي تقوده منظمة الصحة العالمية، والتحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة، وتحالف اللقاحات، المزيد من الصفقات في الأسابيع المقبلة.

ووفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت"، فإنه من بين جميع الكميات الملتزم بها عالمياً، من المقرر أن يأتي ما يقرب من الثلث - حوالي 3.2 مليار جرعة - من شركة "أسترازينيكا"، وفقًا لـ Airfinity. ووجدت مجموعة الأبحاث أن أكثر من 50 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل ستتلقى حقنة أسترا وأكسفورد، في مناطق تشمل أميركا اللاتينية، وأفريقيا، والشرق الأوسط، وآسيا، وأوروبا الشرقية، إلى جانب الحكومات الغنية أيضاً.

ميزة السعر

أحد العوامل الرئيسية وراء الاعتماد على لقاح أسترا- أكسفورد هو السعر الأولي. وقالت أسترا إنها لن تحقق الربح خلال الوباء، وأن اللقاح سيكلف ما بين 4 و5 دولارات للجرعة.

وافقت الولايات المتحدة في يوليو على الحصول على لقاح فايزر، وBioNTech في صفقة تحدد السعر عند 19.50 دولار للجرعة، أو 39 دولارًا للتحصين بجرعتين، وهو مستوى قالت BioNTech إنه يمكن أن يصبح معيارًا للدول المتقدمة. وقالت موديرنا أنها ستحصل على 32 دولارا إلى 37 دولارا للجرعة لصفقات أصغر.

قالت مارغريت ورث، باحثة كبيرة في هيومن رايتس ووتش في نيويورك: "هذه الأسعار تخاطر حقاً بوضع اللقاحات بعيداً عن متناول الكثير من العالم.

مزايا تتجاوز التكلفة

يتمتع لقاح "أسترا-أوكسفورد" أيضًا بمزايا تتجاوز التكلفة عندما يتعلق الأمر بالطرح في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. وقال إيكليستون تيرنر، الخبير في شركة كيلي، إن النطاق العالمي للتصنيع يخفف من المخاوف بشأن البلدان التي تقيد الصادرات، وينبغي أن يكون المنتج أسهل في النقل والتخزين.

يمكن الاحتفاظ باللقاح في درجات حرارة الثلاجة، في حين أن لقاحات من Pfizer و Moderna، استنادًا إلى تقنية Messenger RNA ، تتطلب التجمد للتخزين والنقل على المدى الطويل.

ولهذا السبب فإن العديد من البلدان تنتظر بفارغ الصبر نتائج استرا وتركز على المرشحين المقبلين، بما في ذلك المرشحون من الصين. كما تعتزم روسيا إنتاج لقاح سبوتنيك الخامس في بلدان أخرى مثل الهند والبرازيل.