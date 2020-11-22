قال رئيس مجموعة شباب العشرين (Y20) عثمان المعمر، إن الموضوعات المدرجة لهذا العام تتمثل في ثلاثة محاور، هي الجاهزية للمستقبل ويركز على العمل المستقبلي ومهارات المستقبل وريادة الأعمال، والمحور الثاني يتكلم عن تمكين الشباب ويركز على المهارات القيادية للشباب وتوفير أماكن للشباب لاتخاذ القرارات وصنعها، فيما يركز المحور الثالث على المواطنة العالمية والتسامح والتنمية المستدامة.

وأضاف في حديثه لـ"العربية" أن من السياسات التي جرى التركيز عليها التعليم الرقمي، والتوظيف، كما جرى وضع خارطة طريق 2020-2025 للشباب.

ومجموعة تواصل الشباب (Y20) هي مجموعة رسمية مناطة بإيصال صوت الشباب لقادة دول العشرين بالطريقة الملائمة والفعالة، وصناعة السياسات العامة التي تفيد الشباب وتقلص من التحديات التي يواجهونها حول العالم خاصة في ظل جائحة كورونا.

وجرى إنشاء المجموعة منذ عشرة أعوام، وتعقد اجتماعاتها باستمرار للمساهمة في عملية صنع القرار لقمة مجموعة العشرين، وتهدف إلى أن تقر المجموعة أكثر عدد ممكن من السياسات العامة التي تسهم في تجهيز الشباب للمستقبل من ناحية التعليم، والعمل، وزيادة الأعمال وغيرها.