قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية "STC"، ناصر الناصر، إنه من المقرر طرح وحدة STC للحلول "STC Solutions" بحلول العام القادم 2021، لكن مازالت الشركة في الإجراءات الأولية وتنتظر اعتماد مجلس الإدارة ومن ثم الجهات التنظيمية.

وكانت وكالة رويترز قد ذكرت في شهر سبتمبر الماضي أن شركة STC تبحث مع بنوك دولية ومحلية طرح شركة تطوير الأعمال للاكتتاب العام، حيث توقعت أن تجمع الشركة مبلغ 500 مليون دولار في حال طرح حصة 20%، من الشركة.

وأضاف الناصر في حديثه مع "العربية" أن الأموال التي حولتها شركة المدفوعات الرقمية السعودية "stc pay" داخليا في المملكة بلغت 24 مليار ريال.

وأوضح أن استحواذ شركة ويستيرن يونيون على حصة من "stc pay" جعل منها أول شركة يونيكورن (تتعدى قيمتها مليار دولار) في المملكة العربية، وأول شركة تكنولوجيا مالية "فينتك" في المنطقة العربية تتعدى قيمتها مليار دولار.

وأوضح أن حصة الشركة في مجال الحوالات الدولية بلغت 12%، فيما تحتل المرتبة الثالثة الآن في مجال الكروت مسبقة الدفع، و"سنكون في القريب بالمركز الأول أو الثاني".

ووقعت مجموعة stc اتفاقية مع ويستيرن ينيون Western Union- المتخصصة في مجال المدفوعات وتحويل الأموال عبر الحدود وبين العملات- لبيع حصة أقلية من شركة المدفوعات الرقمية السعودية "stc pay"-شركة تابعة مملوكة لمجموعة stc بنسبة 100%- مقدارها 15% وبقيمة 200 مليون دولار (750 مليون ريال) ما يعادل تقييم 5 مليارات ريال للشركة.

وعن طرح شركة "stc pay"، قال إن هناك جهات كثيرة جدا مهتمة بطرح الشركة، لكن الاهتمام الآن منصب على استخدام حصيلة بيع 15% منها لتطوير الشركة وخططها التوسعية، و"سيعتمد الأمر على نتائج الدراسة.. وإذا ثبتت جدواها ستتم مناقشة الأمر".

قال الرئيس التنفيذي لتقنيات مكيال المالية، هشام أبو جامع، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن المستقبل لشركات التقنية المالية عالميا، حيث شهدت أسعار أسهم وقيمة هذه الشركات ارتفاعات بشكل خرافي خلال السنوات الماضية.

ولفت أبو جامع إلى أنه ومع تقييم stc pay بأكثر من 5 مليارات ريال، فإنها تمثل أكثر من 40% من قيمة بنك الجزيرة أو بنك الاستثمار و25% من بنك البلاد، وهذه البنوك تم تأسيسها منذ عشرات السنين ولديها فروع ضخمة في كل أنحاء البلاد، وهذا يقرب لنا المشهد أكثر فيما يتعلق بأهمية شركات التقنية المالية وارتفاع قيمتها بشكل مطرد.

وحول أساب اهتمام ويسترن يونيون بهذه الشركة قال أبو جامع "إس تي سي هي المشغل الرئيسي للجوالات في المملكة وهذا يمكنها من الوصول للعملاء بشكل سهل، ولا سيما العمالة الأجنبية، حيث استفادت stc pay من عدم قدرة الأشخاص على الذهاب إلى البنوك في وقت كورونا لتحويل أموالهم.

وحول التقييم قال أبو جامع إن الأمر يعود إلى عدد الأشخاص الذين يستخدمون خدمات هذه الشركات مثل فيسبوك وتويتر وحتى أوبر.