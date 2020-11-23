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"أوراسكوم للتنمية" تقترض 265 مليون دولار لإعادة تمويل ديونها 

أوراسكوم للتنمية
أوراسكوم للتنمية
البورصة المصرية

"أوراسكوم للتنمية" تقترض 265 مليون دولار لإعادة تمويل ديونها 

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة "أوراسكوم للتنمية - مصر"، عن حصولها على قرض بقيمة 265 مليون دولار من عدد من البنوك المحلية، بهدف إعادة تمويل القروض القائمة، فضلاً عن شريحة إضافية بقيمة 50 مليون دولار متاحة للسحب على مدى عامين لتمويل الخطط التوسعية للشركة.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية، أنه تم تعيين المجموعة المالية هيرميس كمستشار مالي حصري ومدير ومروج التمويل.

وقام كل من البنك التجاري الدولي وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك «HSBC» بدور المرتبين الرئيسين كما قام البنك التجاري الدولي بدور وكيل التسهيل.

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