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"NI Capital" للعربية: استئناف طروحات البورصة المصرية في الربع الأول 2021

البورصة المصرية

"NI Capital" للعربية: استئناف طروحات البورصة المصرية في الربع الأول 2021

إن آي كابيتال: خلال عامين أو 3 نستهدف أن يكون ترتيب "عربية أون لاين" ضمن الخمس شركات سمسرة الأولى في مصر

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دبي - العربية.نت

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توقع الرئيس التنفيذي لشركة إن آي كابيتال، الذراع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومي محمد متولي، في مقابلة مع قناة "العربية"، استئناف برنامج الطروحات في البورصة المصرية بحلول العام القادم.

وقال متولي إن البورصة المصرية ستشهد أولى الطروحات ضمن البرنامج في الربع الأول من 2021.

"في القريب العاجل نتوقع أول طرح في الربع الأول من 2021، ظروف كورونا دفعت المستثمرين للجوء إلى البنوك من خلال الودائع الآمنة، البنك الأهلي المصري وبنك مصر سحبا 300 مليار جنيه تقريبا عبر شهادات الإيداع ذات العائد بما نسبته 15% لمدة عام، وهذا يوازي حجم أسهم التداول الحر في البورصة المصرية، ومن المتوقع أن تعود هذه الأموال مرة أخرى إلى البورصة والعقارات بعد انتهاء هذه البرامج".

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حول توقيع الذراع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومي NI Capital اتفاقية مع "بنك عوده" للاستحواذ على شركة "عربية أون لاين"، قال متولي "المناقشات بدأت مع بنك عودة في ديسمبر 2019، وبدأنا نراجع القوائم المالية للشركة ودخلنا في مفاوضات إلى أن تم توقيع الاتفاقية قبل أسبوع".

وقال إن نقل الأسهم سيتم بعد الحصول على الموافقة الرقابية في الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى أن قيمة الصفقة سرية ولم يتم الإفصاح عنها.

فيما يتعلق بخطط NI Capital بعد استحواذها على "عربية أون لاين" قال متولي "الشركة لها قاعدة عملاء ترتيبها الرابع على مستوى مصر في تداولات الأفراد، ورقم 9 فيما يتعلق بالمؤسسات والأفراد، وخلال الأشهر الـ10 الأولى فاقت قيمة تداولاتها الـ13 مليار جنيه، لدينا فرصة لتوسيع قاعدة العملاء وسنقوم بذلك، وسنحدث التكنولوجيا لتكون التداولات إلكترونية وسنوسع قاعدة العملاء من المؤسسات.

"خلال عامين أو 3 نستهدف أن يكون ترتيبها ضمن الخمس شركات سمسرة الأولى في مصر، وتمويل الصفقة سيتم من التدفقات المالية للشركة، والجزء الآخر سيكون عبر زيادة رأسمال الشركة وتم عمل زيادة رأس المال".

وكان بنك عوده اللبناني قد استحوذ على 90% من "عربية أون لاين" المتخصصة في تداول الأوراق المالية عبر الإنترنت في 2010، ثم اشترى الأسهم المتبقية في 2015.

وتأسست "عربية أون لاين" عام 2006، وحصلت خلال العام نفسه على أول رخصة تداول عبر الإنترنت في مصر، ثم امتد نشاطها إلى التداول التقليدي للأوراق المالية.

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