بعد تجاوز سعر العملة المشفرة بيتكوين مستوى 18000 دولار في طريقها لأعلى مستوياتها التاريخية والتي وصلت إليها في ديسمبر 2017، وصعودها بنحو 150% خلال العام الجاري يتساءل المستثمرون إلى أين ستتجه العملة الرقمية في الفترة المقبلة.

وعلق خمسة من المتعاملين في العملات المشفرة لشبكة "CNBC"، على الارتفاعات الأخيرة وهل تختلف عن المضاربات التي قادتها لمستويات 20000 دولار في السابق.

ما المختلف هذه المرة؟

ويقول العديد من المعلقين في هذه الصناعة إن سوق التشفير قد نضج على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وقال ماتي غرينسبان، مدير محفظة ومؤسس شركة كوانتوم إيكونومكس: "الفرق الرئيسي بين الارتفاعات الحالية، ورالي 2017 هو أن السوق كان مدفوعاً في ذلك الوقت بمضاربات الأفراد، والآن هي مدفوعة من قبل الشركات والمليارديرات".

على سبيل المثال، أنشأت شركة وول ستريت "فيديليتي"، وحدة جديدة للسماح لعملائها بالاستثمار في الأصول الرقمية، في حين بدأت PayPal مؤخراً في السماح لمستخدميها في الولايات المتحدة بشراء مجموعة من العملات الافتراضية والاحتفاظ بها وبيعها.

وهناك الآن مستثمرون كبار يضعون أموالهم في بيتكوين، بما في ذلك مديرو صناديق التحوط، والملياردير بول تيودور جونز، وستانلي دراكينميلر.

قال أنطوني ترينشيف، الشريك الإداري في مقرض التشفير Nexo: "لم يكن هناك شيء واضح بشأن مشاركتهم. لقد اشتروا في وضع التخفي ولكن بمجرد وصول البيتكوين إلى خزائنهم، أخبروا العالم، على غرار سوق الذهب الصاعد في السبعينيات."

خضعت بيتكوين لحدث تقني رئيسي في وقت سابق من هذا العام يسمى "الانتصاف"، والذي شهد خفض كمية البيتكوين التي يحصل عليها عمال التنجيم كمكافآت إلى النصف. ويقول بعض المحللين إن هذا الحدث ساهم أيضًا في صعود الأصول في عام 2020.

أين تذهب البيتكوين من هنا؟

هناك الكثير من التنبؤات المرتفعة لسعر بيتكوين ومن المرجح أن تجتاز أعلى مستوياتها على الإطلاق قريباً وفقاً لمتعاملين تحدثوا لشبكة "CNBC" واطلعت عليه "العربية.نت".

وقال باسكال غوتييه، الرئيس التنفيذي لشركة ليدجر لصناعة محفظة أجهزة التشفير، إنه يعتقد أن أحدث موجة صاعدة لـبيتكوين ستستمر لفترة أطول من سابقتها.

وأضاف "لقد وصلت بيتكوين إلى درجة عالية من الاعتراف بها في السوق والنضج، مما يجعلها العملة الواحدة التي هي بالتأكيد هنا لتبقى". وتابع "سيكون عام 2021 مثيرا وسيظل حول بناء منتجات كبيرة وتكنولوجية ولكن هذه المرة مع الرياح التي تهب في الأشرعة".

وقد أعطت بعض الثيران المشفرة بالفعل توقعات جريئة للمكان الذي يمكن أن يذهب إليه سعر البيتكوين بعد ذلك. يعتقد مايك نوفوغراتز، الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار جالاكسي ديجيتال، أن بيتكوين قد تصل إلى 55,000 دولار إلى 60,000 دولار بحلول نهاية العام على الرغم من أنه قال أيضًا ذات مرة أيضًا إنه يمكن أن يصل إلى 40,000 دولار بحلول نهاية عام 2018.

كلمات تحذير؟

وتتمتع العملة المشفرة بسمعة متأرجحة بسبب التقلبات الشديدة. وقد انخفض إلى 3,122 دولار في عام 2018 بعد أن وصل إلى ما يقرب من 20,000 دولار في العام السابق. في الأسبوع الماضي وحده، أضافت بيتكوين أكثر من 2000 دولار وكانت عند 18,485.60 دولار صباح يوم الاثنين بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وقال سورافيس سيريناوكون الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة برمجيات التشفير باند بروتوكل، إنه "يبقى أن نرى" ما إذا كان بيتكوين يمكن أن تصل إلى مستويات قياسية جديدة بحلول نهاية العام.

وقال ليور ميسيكا، المؤسس والشريك الإداري لشركة رأس المال الاستثماري "إيدن بلوك"، إن بيتكوين "تعاني من التقلبات" لأنها "لا تملك سرداً ثابتاً ولا قدرة على التفاعل بشكل متناسب للتقلبات في قيمتها الأساسية".

ومع ذلك، هناك ثقة واسعة حول آفاق الأصول الرقمية. وقال ترينشيف- الذي توقع في وقت سابق من هذا العام أن تصل البيتكوين إلى 50,000 دولار بحلول نهاية عام 2020 - هناك "أدلة متزايدة على هذا الاتجاه التصاعدي".

وقال سيريناواكون "كل الإشارات تشير بقوة نحو الموجة التالية من التبني والمستخدمين الجدد في المستقبل القريب".