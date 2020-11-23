كشف تقرير متخصص في تقييم الشركات الناشئة أن شركة الذكاء الاصطناعي الصينية Bytedance، الشركة الأم لـ TikTok، تعد الشركة الناشئة الأعلى قيمة في العالم حاليا، والأسرع نمواً، وفقا لـ CB Insights.

وتقدر قيمة الشركة السوقية بنحو 140 مليار دولار، وتقوم بتشغيل منصة للمحتوى المرئي باسم Toutiao في الصين، والتي تستخدم التعلم الآلي أو ما يعرف بـ Machine learning لتكييف المحتوى المعروض لكل مشاهد من مصادر وسائل الإعلام التقليدية والجديدة.

ووفقاً لإحصائيات نشرها موقع "Statista"، تأتي في الترتيب الثاني شركة صينية أخرى في القائمة بين أعلى الشركات الناشئة من حيث القيمة السوقية، وهي شركة "ديدي" لخدمات النقل بقيمة 62 مليار دولار.

في حين احتلت شركة الفضاء Space X المملوكة للملياردير إيلون ماسك المركز الثالث في قائمة "يونيكورن"، بقيمة 46 مليار دولار حتى نوفمبر تشرين الثاني، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

وتشكل الشركات الأميركية الآن 60% من الشركات العشر الأولى، فيما تكمل الشركات الصينية والهندية الناشئة القائمة.

واعتبر موقع "Statista"، أن جائحة "كورونا" مسؤولة عن تغيير ترتيب القائمة بصورة كبيرة، حيث دخلت شركتان لتوصيل الأغذية إلى قائمة العشر الكبار، حيث انضمت شركة Instacart على محلات البقالة، في حين يتخصص تطبيق DoorDash في توصيل الطعام من المطاعم.

ووفقًا لـ CB Insights، هناك أكثر من 500 شركة ناشئة عالمياً من الـيونيكورن (شركات التكنولوجيا الناشئة العملاقة)، تزيد قيمتها عن مليار دولار اعتبارًا من نوفمبر 2020.

ورغم استحواذ الشركات الأميركية على 60% من المقاعد في قائمة الكبار، إلا أنه من حيث القيمة فإن 3 شركات صينية فقط تستحوذ على 57% من القيمة السوقية للعشر شركات الكبار متجاوزة أكثر من 220 مليار دولار.