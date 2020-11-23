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مؤسس "أمازون" يدعم شركة ناشئة تركز على القارة الإفريقية

جيف بيزوس، مؤسس أمازون ورئيسها التنفيذي
جيف بيزوس - مؤسس أمازون
ثروات

مؤسس "أمازون" يدعم شركة ناشئة تركز على القارة الإفريقية

"تشيبر كاش" تمكن من التحويلات المالية عبر الهاتف المحمول

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دبي - العربية.نت

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وافق الملياردير الأميركي، جيف بيزوس، على دعم شركة التكنولوجيا المالية "تشيبر كاش" التي تركز على إفريقيا، مما يجعلها أول استثمار له في القارة الإفريقية، وفقاً لـ "بلومبيرغ".

واستثمر صندوق رأس المال المخاطر "بيزوس إكسبيديشنز" التابع للملياردير المؤسس لشركة أمازون، في تمويل من المرحلة الثانية Class B بقيادة ريبيت كابيتال، الذي جمع 30 مليون دولار للشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها.

وقالت الشركة في بيان عبر البريد الإلكتروني: اطلعت عليه "العربية.نت"، "إن دعم جيف بيزوس لشركة تشيبر كاش سيوسع مجموعة منتجات الشركة من خلال إدراج المزيد من حلول الدفع التجاري، وخيارات تداول العملات المشفرة، والخدمات الاستثمارية".

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تمكن تشيبر كاش من إجراء تحويلات فورية عابر للحدود عبر الهواتف المحمولة في إفريقيا والخارج، وستستخدم الأموال للتوسع في البلدان التي ستعلن عنها في عام 2021.

وذكر البيان أن الشركة لديها 3 ملايين مستخدم على منصتها في جميع أنحاء إفريقيا، بداية من غانا، وأوغندا، وكينيا، وتنزانيا، ورواندا، ونيجيريا، وجنوب أفريقيا، وتقوم بنحو 80 ألف معاملة يوميا.

وقال هام سيرونوجي الرئيس التنفيذي لشركة تشيبر كاش في البيان، "إننا نخدم عملاءنا من الشركات عبر المنصة الخاصة لهم P2P".

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