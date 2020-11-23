تبنت مجموعة العشرين اقتصاد الكربون الدائري، الذي اعتبروه نهجاً كلياً وشاملاً لإدارة الانبعاثات الضارة وتعزيز استقرار الأسواق.

ويهدف اقتصاد الكربون الدائري بشكل أساسي إلى تعزيز استقرار وأمن الأسواق والوصول إلى الطاقة وإدارة الانبعاثات الضارة.

وأكد فهد المبارك وزير الدولة السعودي ورئيس "الشربا" أهمية برنامج اقتصاد الكربون الدائري الذي أطلقته السعودية للاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن البرنامج يتضمن دليلا إرشاديا للدول لتسريع تطبيقه.

وأضاف المبارك "المشروع من أهم المبادرات التي طرحت خلال البيان الختامي للقمة وهو برنامج متكامل يشمل خفض انبعاثات الغاز، وكذلك إعادة تدويرها وإزالتها وإعادة استخدامها. البرنامج له دليل استرشادي للدول في آلية تطبيقها وهناك برنامج للتسريع في تطبيق مثل هذا البرنامج وهو متروك للدول لسرعة تطبيقة بحسب ما يتوفر لهم في دولهم".

وقال "كل دولة تضع تشريعاتها الخاصة للوصول لهذه الأهداف حسب ظروفها المحلية".

ويرى وزراء الطاقة لدول مجموعة الـ20 أن الاقتصاد الدائري للكربون يعتبر نهجا كليا وشاملا ومتكاملا وواقعيا لإدارة الانبعاثات، مؤكدين سعيهم لبحث الفرص المختلفة، بما في ذلك المنصة المخصصة له، وبرامج ومبادرات مجموعة الـ20 القائمة على دفع التحولات نحو طاقة ميسورة التكلفة، يمكن الاعتماد عليها.

وحول جهود المملكة الصحية لاحتواء جائحة كورونا، أكد المبارك أن السعودية قادت جمع 21 مليار دولار للجهود الصحية لمواجهة كورونا من خلال البحث وتطوير اللقاح. "السعودية أطلقت مبادرة مستقبلية لمواجهة الجوائح المستقبلية والحاجة لتمويل إضافي للقاحات والعلاجات في هذه المرحلة مستمرة للنقاش والتطوير خلال المرحلة المقبلة من رئاسة إيطالياً للقمة القادمة".



وقال المبارك، "التجارة العالمية تمر بظروف صعبة وحرية التجارة من أهم العوامل للنمو الاقتصادي وخلق الوظائف. مبادرة إصلاح منظمة التجارة العالمية أطلقتها السعودية وصادقت عليها قمة العشرين لإعادة الروح في المنظمة من خلال التعامل مع الدول الناشئة وإيجاد الشفافية وإصلاح النظام القضائي في المنظمة".