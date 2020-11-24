يشير اختيار الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، لـ جانيت يلين كوزيرة للخزانة إلى أنه يعتزم التصرف بقوة لإنعاش أكبر اقتصاد في العالم، مما يضع رئيسا سابقا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي لا يتهرب من التحفيز على رأس سياسته الاقتصادية، وفقاً لـ "بلومبيرغ".

ومع تولي يلين المسؤولية، فإن وزارة الخزانة في عهد بايدن سوف تكون مستعدة للانضمام إلى سياسة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" المتمثلة في خفض أسعار الفائدة لفترة أطول مع الإنفاق الحكومي الموسع والشامل.

وفي حين جرت الإشادة باختيارها في وول ستريت وفي الكثير من مراكز السلطة في واشنطن - حتى من قبل بعض حلفاء الرئيس دونالد ترمب - من المؤكد أن "يلين" ستختبر في جلسات إقرارها في مجلس الشيوخ. وسوف يحقق المحافظون في وجهات نظرها بشأن الإنفاق التحفيزي، فضلاً عن موقفها الأقل مواجهة مع الصين، وهي دولة ينظر إليها العديد من الجمهوريين باعتبارها خصماً اقتصادياً.

وتشهد يلين في الصف الأول على المعارك الحزبية المتزايدة حول الإنفاق الحكومي في واشنطن على مدى ربع القرن الماضي، وهي الآن تقف لتصبح مقاتلة للمرة الأولى في حياتها المهنية.

المفاوضات التشريعية

ويعد بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة قائمة على الإجماع، حيث يستخدم الأقران عادة لغة دبلوماسية مهذبة عندما يختلفون. وفي وظيفتها الجديدة، يمكن أن تتوقع يلين من نواب الحزب الجمهوري عدم توجيه أي لكمات في مهاجمة حزمة الإغاثة على نطاق واسع من فيروس كورونا التي يعد بها بايدن.

ووفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت" وبحسب "بلومبيرغ" فإن "يلين"، تفتقر إلى الخبرة في صياغة التشريعات مع الكونغرس، كما أنها لم تقم بأداء أي شيء بالقرب من التواصل مع المشرعين عندما كانت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي التي قام "باول" برسمها، وهي فجوة في سيرتها الذاتية يمكن أن تخلق منحنى تعلم في العام المقبل.

ومن المتوقع أن تبلغ خطط بايدن لترشيحها، والتي أكدها أشخاص مطلعون على الأمر، ذروتها بإعلان الأسبوع المقبل.

جبهة موحدة

ومن المتوقع أن تسعى خطوتها الأولى إلى الوحدة بين بنك الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة، وهما المؤسستان في الخطوط الأمامية لأي أزمة اقتصادية.

وكان وزير خزانة ترمب، ستيفن منوشين، قد فتح الأسبوع الماضي خلافاً بين المؤسستين عندما رفض تمديد العديد من برامج إقراض الأزمات في بنك الاحتياطي الفيدرالي التي أنشأها قانون كيرز، وهو التحفيز الذي تم توقيعه ليصبح قانوناً في وقت سابق من هذا العام.

وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي إنه يعارض إنهاء البرامج لكنه وافق على إعادة مئات المليارات من الدولارات من الأموال المدعومة إلى وزارة الخزانة، حيث يريد "منوشين" من الكونغرس أن يضعها في ما يعتبره أفضل استخدامات.

وشوهدت يلين تتراجع عن هذه الخطوة في أوائل العام، بعد أن انتقدت حملة بايدن قرار "منوشين".

وقالت ديان سوونك، كبيرة الاقتصاديين في غرانت ثورنتون: "بدلاً من التنافر والكسر الذي شهدناه مؤخراً بين الخزانة والفيدرالي، هذه جبهة موحدة، ولكنها جبهة موحدة في الاتجاه الصحيح. نحن بحاجة لهذا

زعماء المؤسستين لديهم سنوات من التاريخ المشترك في العمل بينهما، مما يمكن أن يضاعف جهودهما لدعم التعافي الهش من الوباء. شغل باول منصب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي خلفاً لـ "يلين".

وقالت يلين البالغة من العمر 74 عاماً مؤخراً، إن سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي المتمثلة في خفض أسعار الفائدة لفترة أطول يجب أن تتزامن مع زيادة الإنفاق الحكومي.

وقالت يلين في 19 تشرين الأول/أكتوبر لتلفزيون "بلومبيرغ": "في حين أن الوباء لا يزال يؤثر بشكل خطير على الاقتصاد، فإننا بحاجة إلى مواصلة الدعم المالي الاستثنائي، وأضافت أنه يمكننا تحمل المزيد من الديون، لأن أسعار الفائدة ستكون على الأرجح منخفضة لسنوات عديدة قادمة.

ولكن قبل أن تتمكن من التحول إلى إصلاح العلاقات مع بنك الاحتياطي الفيدرالي والتفاوض على التحفيز، يمكن أن تتوقع يلين انتقادات الجمهوريين لتعليقاتها السابقة على السياسة التجارية الصينية.

جرت العادة على أن يتولى وزير الخزانة الأميركي المفاوضات الاقتصادية مع أحد أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. وخلال جلسة استماع في الكونغرس عام 2018 كرئيسة لبنك الاحتياطي الفيدرالي، قالت يلين إن الصين ليست مسؤولة عن العجز التجاري الكبير في جميع أنحاء العالم.

وقالت في ذلك الوقت: "لا أرى ممارسات تجارية غير عادلة في الصين، أو في أي مكان في العالم، باعتبارها المسؤولة عن العجز التجاري الأميركي.

ولكن يلين لديها خبرة واسعة في التعامل مع المسؤولين الاقتصاديين الصينيين منذ توليها منصب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، عندما حضرت اجتماعات مجموعة العشرين.