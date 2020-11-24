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أفضل أسهم الاتصالات في أوروبا.. شركة عقارية!

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الأسهم الأوروبية

أفضل أسهم الاتصالات في أوروبا.. شركة عقارية!

ارتفع سهم سيلنكس تليكوم المالكة لأبراج الهاتف المتنقل بنسبة 298% خلال 5 سنوات

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دبي - العربية.نت

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منذ عام 2015، شهدت شركة سيلنكس تليكوم المالكة لأبراج الهاتف المتنقل ارتفاع سهمها بنسبة 298%. وفي نفس الفترة، انخفض مؤشر Stoxx Europe 600 Telecom 0.8%. وقد أثار أداء الشركة نظرات حسد من شركات الاتصالات في المنطقة. ومع ذلك، فإن أولئك الذين يحلمون بتكرار نجاحها يواجهون بعض العقبات.

تسعى شركة "فودافون" البريطانية إلى إدراج وحدة "فانتاج تاورز" الخاصة بها في بورصة فرانكفورت في أوائل العام القادم. وذكرت وكالة بلومبيرغ أنها تسعى لجمع حوالي 4 مليارات يورو في صفقة يمكن أن تقدر قيمة الأعمال بنحو 20 مليار يورو بما في ذلك الديون.

شركات الأبراج هي في الأساس شركات عقارية تقوم بتأجير مساحة على أبراجها المنتشرة إلى شركات الاتصالات لوضع الهوائيات الخاصة بها، ومع التوسع في تقنية الجيل الخامس فإن الطلب على تأجير مساحات جديدة على ذات الأبراج سيرتفع بقوة بدلاً من بناء أو شراء تلك الأبراج من جانب شركات الاتصالات.

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تمتلك وحدة "فانتاج" التابعة لفودافون 1.37 هوائي لكل برج، وتهدف للوصول إلى 1.5 هوائي على المدى المتوسط، في مقابل 1.58 هوائي لكل برج لشركة سيلينكس وفي طريقها للاستفادة من تقنية الجيل الخامس هي الأخرى.

ويرى أليكس ويب الصحافي في "بلومبيرغ"، أن شركات الأبراج التابعة لمشغلي شبكات الاتصالات ستظل تتداول بخصم عن أسهم سيلينكس، رغم وجود مستأجر قائم وهي الشركة الأم لشركة الأبراج.

وفي جانب الاستحواذات فإن البائعين الأوروبيين حريصون على تنفيذ صفقة بيع CK Hutchison Holdings لصالح شركة Cellnex في صفقة تقدر قيمتها بنحو 20 مليار دولار بسبب استقلال الشركة عن مشغلي الهواتف النقالة وبالتالي استمرار الأعمال بسلاسة مع العملاء القائمين بعيداً عن تحكمات الشركات المنافسة.

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