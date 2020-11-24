  • مباشر
اللغة

ديلويت: مليار دولار إضافية لمكافحة الجرائم المالية الرقمية العام المقبل

جرائم الوباء
الجرائم المالية الرقمية
بنوك

ديلويت: مليار دولار إضافية لمكافحة الجرائم المالية الرقمية العام المقبل

54% من المديرين التنفيذيين يتوقعون زيادة النفقات على الحوسبة السحابية العام المقبل

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تتوقع البنوك الكبرى وغيرها من الشركات المالية أن تستمر تكلفة درء الجرائم الإلكترونية في الارتفاع في عام 2021، في الوقت الذين تعمل فيه المؤسسات المالية على تأمين الخدمات المالية الرقمية التي شاعت بها هذه الجائحة.

ووفقاً لـ "بلومبيرغ"، فقد تصدر الأمن السيبراني قائمة الزيادات المتوقعة في الميزانية في مسح للإنفاق على التكنولوجيا أجرته شركة ديلويت آند توش للتقنية، حيث توقع 64٪ من المديرين التنفيذيين في الشركات المالية في جميع أنحاء العالم ارتفاعاً.

وقد كثفت البنوك والسماسرة وشركات التأمين وغيرها من الإنفاق على الأمن السيبراني لمدة أربع سنوات على الأقل مع تحرك الخدمات عبر الإنترنت وتصاعد الهجمات. قفز الإنفاق الإلكتروني بنسبة 15٪ هذا العام، وفقًا لمسح سابق أجرته شركة ديلويت، وهو ما يعادل ما يقرب من مليار دولار لكل من أكبر البنوك الأميركية، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

هوس بيتكوين.. الأقل تفاؤلاً يتوقعونها عند 100 ألف بنهاية 2021 قصص خاصة بيتكوين هوس بيتكوين.. الأقل تفاؤلاً يتوقعونها عند 100 ألف بنهاية 2021

وساهمت جائحة "كورونا" في هذه الزيادة، مما أجبر الشركات على تعزيز الدفاعات مع عمل الموظفين من منازلهم ومع تبني المزيد من العملاء للمنتجات أو الخدمات الرقمية.

وقال مارك نيكلسون، رئيس قسم المخاطر الإلكترونية للخدمات المالية في ديلويت: "ما زلنا في خضم تحول كبير في الخدمات المالية بسبب الرقمنة، والانتقال إلى أماكن العمل السحابية النائية. ولن يتوقف الإنفاق عليه عن الزيادة إلا عندما يكتمل التحول، حيث سيصبح نفقات تشغيلية أكثر ثباتا.

وكان الإنفاق على الحوسبة السحابية والتخزين هو البند الثاني في مسح ديلويت، حيث قال 54٪ من المشاركين في الاستطلاع إن ميزانياتهم السحابية ستشهد زيادة في العام المقبل. وتوقعت الأغلبية أيضاً زيادة الإنفاق على خصوصية البيانات. وقد أجريت الدراسة الاستقصائية في تموز/يوليه وآب/أغسطس. وشارك فيها نحو 800 من كبار المسؤولين التنفيذيين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

المصرية ذات الـ300 كيلوغرام تروي للعربية.نت معاناتها المصرية ذات الـ300 كيلوغرام تروي للعربية.نت معاناتها
وزنها 300 كلغ.. السيسي يتدخل لعلاج مصرية تعاني من سمنة مفرطة وزنها 300 كلغ.. السيسي يتدخل لعلاج مصرية تعاني من سمنة مفرطة

الأكثر قراءة

زوج نانسي عجرم متهم بـ زوج نانسي عجرم متهم بـ"القتل قصداً" في حالة دفاع عن النفس
أهم 5 معلومات عن خزان وقود جدة الذي استهدفه الحوثيون أهم 5 معلومات عن خزان وقود جدة الذي استهدفه الحوثيون
مذبحة في إثيوبيا.. ميليشيات وقوات أمن تقتل 600 مدني     مذبحة في إثيوبيا.. ميليشيات وقوات أمن تقتل 600 مدني    
وزنها 300 كلغ.. السيسي يتدخل لعلاج مصرية تعاني من سمنة مفرطة وزنها 300 كلغ.. السيسي يتدخل لعلاج مصرية تعاني من سمنة مفرطة
هذا ما أخفاه مسؤول إيراني عن سوريين هذا ما أخفاه مسؤول إيراني عن سوريين "يعشقهم"
انتقامات ببلدة جبران خليل جبران بعد مقتل لبناني برصاص سوري انتقامات ببلدة جبران خليل جبران بعد مقتل لبناني برصاص سوري

قبل أن تذهب

تعرف على 4 مناهج رئيسية يتم استخدامها حاليا لصناعة لقاح كورونا
تعرف على 4 مناهج رئيسية يتم استخدامها حاليا لصناعة لقاح كورونا

اكتشف المزيد