ارتفعت أسهم صانعي السيارات الكهربائية حوالي 30٪ في المتوسط - هذا الأسبوع - مما يجعل المستثمرين يتساءلون عما يجري وما الذي سيأتي بعد ذلك.

أسهم شركة لوردستاون موتورز ارتفعت بنسبة 50% تقريبًا هذا الأسبوع، فيما صعدت أسهم نيكولا حوالي 22٪، في حين أن الأسهم في شركة "إكس بينغ" الصينية ارتفعت 27٪.

ووفقاً لموقع market watch ، صعدت أسهم 14 شركة من أصل 15 شركة سيارات كهربائية الأسبوع الماضي، كما ارتفعت الأسهم بنسبة 36٪ خلال الشهر الماضي. وقد حققت ستة من 15 شركة أعلى مستوياتها خلال الأسبوع الماضي.

وأضافت الشركات نحو 100 مليار دولار إلى قيمتها السوقية وهو أكثر من قيمة أسهم "جنرال موتورز"، و "فورد موتورز" مجتمعين.

تسلا (TSLA) هو واحد من الأسهم التي سجلت أعلى مستوى لها في 52 أسبوعا جديدة، وارتفع 21٪ هذا الأسبوع. وأثارت اللجنة التي تشرف على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الارتفاع من خلال الكشف مساء الاثنين عن أن إدراج الشركة في مؤشر السوق في 21 ديسمبر. وهذا يتطلب من الصناديق العملاقة التي تتبع المؤشر شراء الأسهم حتى تتمكن من مطابقة أدائها.

ووفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت"، فإن السبب الثاني وراء الصعود هو مقارنة التقييمات، خاصة بعد أن وافقت شركة الاستثمار المباشر CIIC Merger على الاندماج مع EV Arrival التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً له هذا الأسبوع. ارتفعت أسهم CIIC بنسبة 60٪ تقريبًا منذ الإعلان عن الصفقة. وتقدر الصفقة قيمة Arrival التي تركز على الشاحنات الكهربائية التجارية مثل الحافلات وعربات التوصيل، بنحو 10 مليار دولار.

على الجانب الأخر كشفت نتائج أعمال شركة NIO للسيارات الكهربائية الصينية عن أرباحها والتي جاءت أعلى بكثير من توقعات "وول ستريت"، وارتفع سهمها حوالي 11٪ لهذا الأسبوع وأكثر من 1100٪ في 2020.

ويرتبط السبب الرابع بمعدلات اختراق السيارات الكهربائية للسوق، حيث أعلنت جنرال موتورز في عرض في مؤتمر للمستثمرين هذا الأسبوع نيتها بيع مليون سيارة كهربائية بحلول 2025 . كما تخطط لإطلاق 30 سيارة كهربائية بالكامل بحلول ذلك الوقت، مع خفض تكاليف البطارية بنسبة 60٪، مما يجعل المركبات الكهربائية أكثر بأسعار معقولة.

ويتوقع المحللون في وول ستريت حالياً أن تقوم تسلا بتسليم ما يقرب من 800,000 سيارة في عام 2021، بعد أن كانت حوالي 500,000 سيارة في عام 2020. وقد ارتفعت التوقعات بشأن عمليات التسليم في العام المقبل بنحو 60,000 وحدة، أو 8%، على مدى الأشهر الثلاثة الماضية.