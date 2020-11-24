يعمل الاتحاد الدولي للنقل الجوي "IATA" على تطبيق للهاتف المحمول من شأنه أن يساعد المسافرين على إظهار وضعهم الخالي من فيروس "كورونا"، ضمن ما سيعرف لاحقاً بجوازات سفر "كوفيد" لتسريع إحياء السفر الدولي.

وسيعرض تصريح السفر نتائج الاختبار مع دليل على التطعيم، فضلا عن سرد قواعد الدخول الوطنية والتفاصيل المتعلقة بأقرب المختبرات، وفقا للاتحاد الدولي للنقل الجوي.

كما سيرتبط التطبيق بنسخة إلكترونية من جواز سفر حامله لإثبات هويته، وفقاً لما نقلته "بلومبيرغ".

وقال الاتحاد الدولي للنقل الجوي إن برنامج اختبار سيبدأ مع شركة الخطوط الجوية البريطانية الأم IAG هذا العام قبل تطبيقه على الهواتف بنظام IOS التي تنتجها شركة "آبل" قبل نهاية الربع الأول من عام 2021، كما سيتاح النظام على أجهزة أندرويد بدايةً من أبريل. سيتمكن المسافرون من مشاركة وضعهم مع سلطات الحدود أو تقديم رمز QR للمسح.

وقال بيتر إلبرز، رئيس الذراع الهولندية لشركة الخطوط الجوية الفرنسية-KLM، في مقابلة تلفزيونية مع بلومبيرغ يوم الثلاثاء "نحن بحاجة إلى قواعد ومعايير عالمية بشأن تدابير مثل الاختبار السريع والتطعيم حتى تكون هناك "خطوة إلى الأمام بالنسبة لهذه الصناعة". إن التقدم الصحي "سيساعد بالتأكيد على استعادة الثقة في السفر.

وقالت شركة كانتاس ايرويز المحدودة، إن التطعيم ضد كوفيد - 19 سيكون ضرورة لركابها الدوليين. وقال الرئيس التنفيذي آلان جويس للقناة 9 في أستراليا إنه ناقش الفكرة مع شركات الطيران الأخرى، ومن المرجح أن تصبح مطلبًا مسبقًا للصعود إلى الطائرة في جميع أنحاء العالم، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

وفي حين لا يزال السفر الدولي في حالة ركود وسط خليط من القيود المحلية والإغلاق بدأت البلدان في تبني الاختبارات لتقصير أو التخلص من الحجر الصحي للركاب القادمين. ومن المتوقع أن تصبح اللقاحات الأولى متاحة في الأشهر المقبلة. وهذا ما دفع إلى موجة من التحركات التي تقودها التكنولوجيا لوضع آليات لمراقبة أوراق اعتماد المسافرين.

وفي المملكة المتحدة، حصلت الصناعة أيضاً على دفعة من قرار الحكومة بقطع الحجر الصحي الذي يستغرق 14 يوماً بالنسبة للوافدين إلى إنجلترا من البلدان المعرضة لخطر كبير بنسبة الثلثين تقريباً إذا ما أجروا اختباراً لفيروس كورونا.

وقال رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي للركاب والمنتجات الأمنية، ألان موراي هايدن، في مؤتمر صحافي إن هدف المجموعة هو جعل الناس في الجو مرة أخرى وسيكون من دواعي سرورها العمل إلى جانب مقدمي الخدمات الآخرين.

سيكون تصريح السفر مجانيًا للمسافرين والحكومات، حيث تدفع شركات الطيران رسومًا رمزية لكل مسافر لاستخدام الخدمة. وسوف يستند إلى نظام IATA Timatic القائم الذي يستخدم منذ فترة طويلة للتحقق من الوثائق. وقال موراي هايدن إن التطبيق سيستخدم تقنية سلسلة الكتل ولن يخزن البيانات.