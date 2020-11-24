تمكنت العملات الرقمية المشفرة من تحقيق مكاسب ضخمة خلال الأسبوع الأخير من التعاملات، مدفوعة بالمكاسب القياسية التي حققتها عملة "بتكوين" الأكثر قوة وانتشاراً في سوق العملات الرقمية.

ووفق بيانات "كوين ماركت كاب"، فقد ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية بنسبة 14% خلال أسبوع لتربح نحو 69.2 مليار دولار، وذلك بعدما ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية من مستوى 498.2 مليار دولار في تعاملات يوم الثلاثاء الماضي إلى مستوى 561.4 مليار دولار في تعاملات صلاح اليوم.

واكتسبت العملات الرقمية المزيد من الزخم مؤخراً، مع تزايد الاهتمام المؤسسي بها واعتمادها من قبل بعض الشركات وعلى رأسها "باي بال".

ومنذ بداية العام الحالي، ارتفعت عملة "بيتكوين" بما يقرب من 150% لتسجل أعلى مستوى لها في أكثر من 3 سنوات، وسط توقعات بأن تتجاوز مستويات العام 2017 حينما تجاوز سعرها مستوى 20 ألف دولار.

واستفادت العملات الرقمية المشفرة من أزمة كورونا باعتبارها ملاذا آمنا وتحوطا ضد التضخم بعد ضخ الحكومات والبنوك المركزية حزما تحفيزية ضخمة، لتنجح في تجاوز الذهب في الأداء هذا العام. وخلال العام الحالي ارتفع سعر الذهب بنسبة 22.46% رابحاً نحو 447 دولارا، وذلك بعدما ارتفع سعر الأوقية من مستوى 1500 دولار في بداية تعاملات 2020 إلى مستوى 1837 دولارا في تعاملات أمس الاثنين.

وفي المقابل، ارتفعت عملة "بتكوين" بنسبة 147% رابحة نحو 10913 دولارا منذ بداية العام الحالي، حيث ارتفع سعرها من مستوى 7422 دولارا في نهاية تعاملات العام الحالي إلى نحو 18335 دولارا في تعاملات صباح اليوم الثلاثاء.

ووفق هذه الأرقام فإن مكاسب الذهب خلال العام الحالي والبالغة نحو 337 دولارا توازي نحو 3% فقط من إجمالي المكاسب التي حققتها عملة "بتكوين" منذ بداية العام وحتى الآن.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية، تراجعت عملة "بتكوين" بنسبة 0.13% إلى مستوى 18335 دولارا، كما بلغت قيمتها السوقية الإجمالية نحو 339.4 مليار دولار. فيما ارتفعت عملة "إيثريوم" بنسبة 7.8% إلى مستوى 616 دولارا بقيمة سوقية تبلغ نحو 69.94 مليار دولار.

كما صعدت عملة "إكس ريبل" بنسبة 42% إلى مستوى 0.655 دولار بقيمة سوقية إجمالية بلغت نحو 18.6 مليار دولار. وارتفعت عملة "تيزر" بنسبة 0.11% بقيمة سوقية بلغت نحو 18.66 مليار دولار. وصعدت عملة "بتكوين كاش" بنسبة 17.6% إلى مستوى 341 دولار بقيمة سوقية إجمالية بلغت نحو 6.34 مليار دولار.