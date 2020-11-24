تسعى شركة روبلوكس الأميركية لألعاب الفيديو لجمع نحو مليار دولار من طرح عام أولي في بورصة أسواق المال الأميركية في وقت يرتفع فيه الطلب بشدة على ألعاب الفيديو التي تستضيفها منصات الشركة الشهيرة مع قفزة في أعداد المشتركين.

وتستضيف الشركة ملايين الألعاب الإلكترونية التي يصممها المستخدمون لمنصتها وتتقاسم العوائد معهم، فيما تقول الشركة إن نحو ثلثي أعداد الأطفال في الولايات المتحدة بالفئة العمرية ما بين 9-12 عاما يستخدمون الألعاب المتواجدة على منصتها، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ.

ولدى الشركة نحو 31 مليون مستخدم يومي نشط للألعاب على منصتها خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بزيادة نسبتها نحو 82% على أساس سنوي في وقت ارتفع فيه عدد ساعات ممارسة الألعاب على منصتها إلى أكثر من الضعف لتبلغ نحو 22 مليار ساعة.





وتسببت جائحة كورونا في ارتفاع غير مسبوق على ألعاب الفيديو عبر الإنترنت مع مكوث ملايين الأطفال حول العالم في منازلهم وإغلاق المدارس لأبوابها ما تسبب في إقبال منقطع النظير على الألعاب الإلكترونية بما في ذلك ألعاب منصة روبلوكس والتي تشتهر أيضا على نطاق واسع في منطقة الشرق الأوسط.

وتقدر شركة أبحاث Newzoo أن حجم إيرادات الألعاب الإلكترونية سترتفع خلال العام الجاري بنحو 20% بسبب تبعات الجائحة إلى ما يقدر بـ175 مليار دولار.

وتقدر قيمة شركة روبلوكس بنحو 4 مليارات دولار وذلك بعد أن جمعت الشركة نحو 150 مليون دولار في جولة تمويلية خلال فبراير الماضي فيما سجلت الشركة خسائر في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 203 مليون دولار ولكن مع تسجيل إيرادات تقدر بنحو 589 مليون دولار.