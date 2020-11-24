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نوفارتس للأدوية تخطط لإعادة شراء أسهم بقيمة 2.5 مليار دولار 

The company's logo is seen at a building of Swiss drugmaker Novartis in Rotkreuz, Switzerland, January 29, 2020. REUTERS
شركة نوفارتس
لقاح كورونا

نوفارتس للأدوية تخطط لإعادة شراء أسهم بقيمة 2.5 مليار دولار 

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العربية.نت

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قالت شركة نوفارتس إنها تعتزم إعادة شراء ما يصل إلى 2.5 مليار دولار من الأسهم، كما تتوقع أن تغذي اللقاحات التي يجري تطويرها في الشركة من نمو المبيعات خلال الفترة المقبلة.

تتوقع شركة صناعة الأدوية السويسرية التوصل لبيانات متقدمة رئيسية على خمسة أدوية تجريبية للسرطان في مرحلة المنتصف إلى أواخر التجارب السريرية في العام المقبل، حسبما ذكرت نوفارتس اليوم الثلاثاء قبل عرض تقديمي للمستثمرين نقلته "بلومبيرغ".

وتمشل مجموعة الأدوية دواء canakinumab، وهو علاج محتمل لسرطان الرئة غير صغير الخلية.

وقالت نوفارتس إنها في طريقها إلى تحقيق ملياري دولار من وفورات التكلفة بحلول نهاية العام وملياري دولار أخرى في منتصف المدة.

كما قالت الشركة استنادا إلى الإيرادات التي تقدرها من العلاجات الجديدة المقرر إطلاقها حتى عام 2026، إنها ستصبح ثاني أكبر صانع أدوية استناداً إلى حجم العلاجات التي يجري تطويرها.

في الشهر الماضي، رفعت شركة Novartis توقعاتها لهذا العام، حيث تساعد المنتجات الجديدة لشركة الأدوية السويسرية، بما في ذلك العلاج الجيني الذي يُباع بـ 2.1 مليون دولار، في مواجهة الاضطراب الناجم عن Covid-19.

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