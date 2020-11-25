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ملياردير يتيح بريده الإلكتروني الخاص للجمهور

جيف بيزوس
جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون الأميركية
أمازون

ملياردير يتيح بريده الإلكتروني الخاص للجمهور

متابع الغاء المتابعة

دبي - السيد محمد

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قال قطب الأعمال الأميركي ومؤسس شركة أمازون الأميركية إن لديه بريدا إلكترونيا خاصا متاحا للجمهور كافة وإنه يتابع عن كثب عدد كبير من الرسائل التي تصل إليه عبر ذلك البريد بصورة عشوائية من وقت إلى أخر.

وأضاف بيزوس في تصريحات لشبكة CNBC الأميركية إن اطلاعه على الرسائل التي تصله عبر هذا البريد ينبع من رغبته في معرفة آراء الزبائن والعمل على حل مشاكلهم بما يسهم في تطوير أعمال شركته والحفاظ على رضا العملاء.

وتابع بيزوس "نعم صحيح... أرى الكثير من تلك الرسائل، أتعامل مع كل مشكلة لعميل على أنها فرصة للتحسن وتطوير الأعمال".

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وفي كتاب بيزوس الجديد، والذي يتضمن رسائله للمستثمرين وعدد من خطاباته، يقول بيزوس إنه لا يستطيع قراءة كافة الرسائل بنفسه، ولكنه يستخدم حدسه الخاص لاختيار رسائل بعينها لقراءتها.

ويضيف الكتاب أن بيزوس يأخذ تلك الرسائل على محمل الجد، فعلى سبيل المثال إذا كانت هناك مشكلة من عميل تتعلق في عيوب بأحد المنتجات فإن بيزوس سيعمل على الفور لتشكيل فريق للبحث في جذور الأزمة والعمل على حلها.

ويوضح بيزوس في الكتاب "هكذا، حينما تحل المشكلة، فإنك لم تقم بحلها لعميل واحد... أنت تقوم بحل المشكلة لكل عميل.. لذا فإذا كان لدي أي تجربة سيئة لعميل فإني أتعامل معها بتلك البساطة".

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