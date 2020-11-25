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"آي بي إم" تخطط لتسريح 10 آلاف موظف في أوروبا

IBM
آي بي إم
اقتصاد أوروبا

"آي بي إم" تخطط لتسريح 10 آلاف موظف في أوروبا

الشركة تركز على الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي للنهوض بالإيرادات

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دبي - العربية.نت

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تخطط شركة IBM للتخلص من حوالي 10,000 وظيفة في أوروبا تمثل 20% من قوة العمل لديها في القارة، في محاولة لخفض التكاليف في وحدة خدماتها بطيئة النمو مع التحول للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

ووفقاً لأشخاص مطلعين تحدثوا لـ "بلومبيرغ"، من المقرر أن تكون المملكة المتحدة وألمانيا الأكثر تأثراً، مع التخطيط أيضاً لإجراء تخفيضات في بولندا وسلوفاكيا وإيطاليا وبلجيكا.

وقالت متحدثة باسم آي بي إم في بيان عبر البريد الإلكتروني " إن قرارات التوظيف لدينا تتخذ لتقديم أفضل دعم لعملائنا في اعتماد منصة سحابية هجينة مفتوحة، وقدرات الذكاء الاصطناعي". كما نواصل القيام باستثمارات كبيرة في التدريب وتنمية المهارات لموظفينا لتلبية احتياجات عملائنا على نحو أفضل".

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وستكون أكثر وحدات الشركة تضرراً هي شركة آي بي إم لخدمات تكنولوجيا المعلومات القديمة، التي تتعامل مع عمليات البنية التحتية اليومية، مثل إدارة مراكز بيانات العملاء والدعم التقليدي لتكنولوجيا المعلومات لتركيب وتشغيل وإصلاح المعدات، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

وتأمل IBM أن تقود عملية فصل الأعمال والتركيز على الحوسبة السحابية الهجينة والذكاء الاصطناعي، في النهوض بالإيرادات خلال العام المقبل.

وأضاف أحد المصادر المطلعة على العملية لـ "بلومبيرغ"، أنه ينبغي الانتهاء من الجولة الحالية من التخفيضات في الوظائف بحلول نهاية النصف الأول من عام 2021.

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