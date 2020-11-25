تعتزم شركة متاجر التجزئة الروسية عبر الإنترنت Ozon Holding جمع مليار دولار من طرحها العام الأولي في الولايات المتحدة، مستفيدة من الطلب على أسهم التكنولوجيا وسط الربع الأخير الأكثر ازدحامًا للطروحات الجديدة منذ عام 1999.

وقالت الشركة في بيان يوم الثلاثاء إن أوزون ستطرح 33 مليون سهم بسعر 30 دولارا لكل سهم، متجاوزاً النطاق السعري الأولي بين مستويات 22.50 دولار إلى 27.50 دولار للسهم الواحد، في حين أن حجم الطرح أعلى بنسبة 10% مما كان مخططًا له في البداية.

ارتفع سهم أوزون في أول يوم تداول له في الولايات المتحدة بعد الاكتتاب العام الأولي. وارتفعت الأسهم بنسبة 42% إلى 42.50 دولار في الساعة 1:22 بعد الظهر بتوقيت نيويورك.

وتعتزم أوزون استخدام عائدات الاكتتاب العام للأغراض العامة. وتدير مجموعة غولدمان ساكس ومورغان ستانلي عملية الطرح جنبا إلى جنب مع شركة سيتي غروب، ومجموعة UBS AG، وثلاثة بنوك روسية.

وينضم هذا الطرح إلى قائمة من الاكتتابات العامة التكنولوجية هذا العام التي جمعت أكثر من 59 مليار دولار على مستوى العالم، وفقا للبيانات التي جمعتها "بلومبيرغ". وتضيف عملية بيع أسهم أوزون إلى ما كان بالفعل أكثر الربع الأخير ازدحاماً في الولايات المتحدة منذ عام 1999، وفقاً للبيانات.

ويعد طرح "أوزون" أكبر طرح لشركة روسية منذ طرح EN+ Group في عام 2017.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يتدفق فيه المستثمرون على شركات التكنولوجيا في الأسواق الناشئة، حيث جمعت منصة التجارة الإلكترونية البولندية Allegro.eu نحو 9.2 مليار زلوتي (2.4 مليار دولار) في سبتمبر في أكبر إدراج في وارسو على الإطلاق. وقد ارتفعت الأسهم بنسبة 78% منذ ذلك الحين.

وقد شهدت أوزون، مثل شركات التجارة الإلكترونية الأخرى، قفزة في المبيعات خلال الوباء مع تحول المستهلكين إلى التسوق عبر الإنترنت. وسجلت الشركة زيادة بنسبة 70% في الإيرادات في الأشهر التسعة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

ويبلغ تقييم الشركة وفقاً لمجلة "فوربس" روسيا نحو 6.2 مليار دولار متضمناً الديون وخيارات الأسهم.