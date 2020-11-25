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شراكة مرتقبة بين "مبادلة" وإسرائيليين في التكنولوجيا

مبادلة مناسبة
مبادلة
الإمارات وإسرائيل

شراكة مرتقبة بين "مبادلة" وإسرائيليين في التكنولوجيا

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دبي - العربية.نت

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قال رئيس وحدة المشاريع في شركة "مبادلة" للاستثمار إبراهيم عجمي، إن شركة الاستثمار الحكومية تعتزم تحديد شركاء محتملين في إسرائيل والبحث عن مشروعات تحقق معدلات نمو مرتفعة للاستثمار فيها سويًا.

وأضاف عجمي خلال مؤتمر للتكنولوجيا المالية في أبوظبي، نقلته "Economic Times"، "ستكون ثمة فرص استثمار مثيرة للاهتمام في مشروعات أو صناديق مشتركة، ولكن تقييم ذلك لا يزال في مرحلة مبكرة".

ووفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت"، أكد عجمي، أن "ثمة اهتماما دائما بوادي السيليكون، لكننا نبحث أيضا في أوروبا والشرق الأوسط، والهند، ونود أن ننشط كثيرا في الصين".

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واشترت "مبادلة" في وقت سابق من العام، حصة 1.85% في "جيو بلاتفورمز" الوحدة الرقيمة التي تتبع "ريلاينس إنداستريز" مقابل 1.2 مليار دولار“.

وتدير "مبادلة" أصولا بقيمة 230 مليار دولار، وهي ثاني أكبر مستثمر في الإمارة بعد "جهاز أبوظبي للاستثمار"، الذي تقدر أصوله بنحو 700 مليار دولار.

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