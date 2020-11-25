واصلت أسهم شركة "تسلا" منحاها الصعودي لتتجاوز القيمة السوقية للشركة 500 مليار دولار اليوم الثلاثاء، بعد بدء التداول، حيث تخطى سعر سهمها 527 دولاراً.

وتم تداول أسهم "تسلا" عند 540.40 دولارًا، بزيادة أكثر من 3٪ عن سعر الافتتاح.

وخلال العام الجاري فقط، ارتفع سعر سهم "تسلا" بأكثر من خمسة أضعاف. قبل ذلك في يناير، كانت "تسلا" أول شركة سيارات أميركية مدرجة في البورصة بقيمة 100 مليار دولار.

وفي أكتوبر، أعلنت "تسلا" عن تسجيل أرباح للربع الخامس على التوالي، كما ذكرت الشركة في وقت سابق من ذلك الشهر أنها سلمت 139300 سيارة خلال الربع الثالث، وهو رقم قياسي للشركة.

ومن المقرر أن تنضم "تسلا" إلى مؤشر S&P 500 قبل التداول يوم الاثنين 21 من ديسمبر ، وهي خطوة دفعت الأسهم للأعلى في وقت سابق من هذا الشهر. كما قام Morgan Stanley أيضاً بترقية سهم "تسلا" لأول مرة منذ أن وضعت الشركة تصنيف شراء للسهم.

كما مكنت قفزة الأسهم هذا الأسبوع رئيس الشركة إيلون ماسك من تجاوز الملياردير بيل غيتس مؤسس "مايكروسوفت"، ليصبح ثاني أغنى شخص في العالم، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات الذي يتتبع ثروة أغنى 500 شخص في العالم.

وارتفع صافي ثروة ماسك بأكثر من 100 مليار دولار خلال العام 2020، مسجلاً أكبر زيادة ضمن المؤشر. وفي يناير، كان ماسك يحتل المرتبة 35 فقط في القائمة، لكنه الآن بات ينافس جيف بيزوس الرئيس التنفيذي لشركة "أمازون" المتصدر للقائمة.