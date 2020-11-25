يمكن لأسهم التكنولوجيا تحقيق المزيد من المكاسب حتى مع تحرك المستثمرين إلى ما وراء الصفقات الوبائية، وفقا لشركة إدارة الأصول العالمية Principal Global Investors.

قال، مدير محافظ الأسهم في Principal Global Investors، آلان وانغ، في لقاء مع "بلومبيرغ"، إن تكاليف الاقتراض الرخيصة والأهمية المتزايدة للأصول غير المادية تعني أن بعض شركات التكنولوجيا يمكن أن ترتفع حتى وسط إلتفاف السوق نحو القيمة والشركات المتضررة من جائحة "كورونا".

وقال وانغ، الذي يساعد في إدارة حوالي 507 مليار دولار من الأصول في هونغ كونغ، في مقابلة اطلعت عليها "العربية.نت": "لا تقلل أبدًا من تأثير التكنولوجيا. "إننا نرى إعادة تصنيف ضخمة لشركات التكنولوجيا الجديدة بغض النظر إذا كانت تصنع سيارات كهربائية أو أجهزة تهوية أو لقاحات".

ارتفعت أسهم شركات التكنولجيا بقوة خلال فترة الوباء مع إلتزام الناس بالبقاء في المنزل، إلا أنه مع بودار ظهور لقاح اتجه المستثمرون صوب أسهم الشركات المتضررة بقوة من الجائحة، وحذر وانغ من أن المستثمرين قد يقللون من قدرة الشركات المرتبطة بالابتكار على المناورة حتى مع تراجع التهافت عليها، لا سيما في بيئة منخفضة أسعار الفائدة.

ويرى وانغ، أن نظام التقييم لشركات التكنولوجيا مختلف تماماً والعديد من المستثمرين ندموا على بيع أسهم تكنولوجية بسبب مضاعفات ربحيتها المرتفعة.